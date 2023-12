AN NINH-TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 10/12, Công an TP.Bà Rịa cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Nguyễn Minh Phong (SN 2003, trú tại TP.Bà Rịa) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ việc xảy ra ngày 23/9, tại đường 27 tháng 4, phường Phước Hưng.

(Nguyễn Văn)

Mâu thuẫn tại quán karaoke, bị vây chém

Ngày 10/12, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án giết người để tiếp tục điều tra xác minh, xử lý theo quy định. Trước đó, tại quầy thu ngân quán karaoke thuộc ấp 1, xã Tóc Tiên, anh N.V.N. (SN 2000, trú tại TX.Phú Mỹ) đang thanh toán tiền, thì xảy ra mâu thuẫn với 5 đối tượng. Sau đó, các đối tượng dùng dao tự chế chém anh N. nhiều nhát.

(Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 10/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, Công an TP.Bà Rịa trong quá trình tuần tra tại đường Trương Tấn Bửu, thuộc KP.Nam Dinh, phường Kim Dinh, thì phát hiện N.C.C. (SN 1989) và P.T.N. (SN 1997, trú tại TP.Bà Rịa) có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 gói bên trong chứa thực vật khô cắt nhỏ nghi là cần sa.

(Phước An)