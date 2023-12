AN NINH - TRẬT TỰ

Anh em tương tàn

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ giết người xảy ra tại huyện Long Điền. Trước đó, Mai Hồng Phái (SN 1987) và em ruột Mai Văn Tài (SN 1992) sống chung nhà tại KP.Hải Phong 1, TT.Long Hải, xảy ra cãi nhau. Trong lúc tức giận, Tài nhặt 2 cây gậy bằng gỗ đánh Phái. Phái ra sau nhà lấy dao đánh lại Tài.

Quá trình đánh nhau, Phái dùng dao đâm vào ngực phải của Tài. Sau khi bị đâm, Tài vùng dậy bỏ chạy một đoạn khoảng 30m và gục ngã tại bãi cát sát bờ biển. Lúc này, Phái tiếp tục cầm dao đuổi theo đâm Tài 1 nhát vào vùng ngực bên phải, lưỡi dao bị gãy găm vào người nạn nhân. Sau đó, Phái đi bộ đến Công an TT.Long Hải tự thú. (Sơn Khê)

Cướp giật điện thoại

Ngày 6/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra tại hẻm vào đường số 10 Mô Xoài, ấp Bắc 3, xã Hòa Long. Theo trình bày của nạn nhân, trong lúc dừng xe để nghe điện thoại, chị T.T.K.G (SN 1987, trú TP.Bà Rịa) bị đối tượng điều khiển xe mô tô đi từ phía sau cướp giật 1 ĐTDĐ hiệu Samsung A52S. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 6/12, Công an huyện Côn Đảo cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Hoang (SN 1987, trú huyện Long Điền) về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại tàu cá BV-92778TS và BV-92779TS. Do mâu thuẫn trong lúc đánh bắt cá, Hoang gây thương tích 2% cho ông T.T (SN 1970, trú huyện Long Điền). (Lê Nguyễn)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 6/12, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Dương Hoàng Giang (SN 1997, trú huyện Đất Đỏ) về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra tại nhà của chị T.L.Th. (SN 1992, trú KP.Hải Trung, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ). Trước đó, do mâu thuẫn với chồng, chị Th. gọi Giang đến để bênh vực. Khi đi, Giang mang theo 1 vật nghi là súng đến nhà Th. và bắn 6 phát chỉ thiên nhằm đe dọa chồng của Th. Sau đó, Giang chở Th. rời đi. (Trí Nhân)