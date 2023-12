AN NINH - TRẬT TỰ 5/12/2023

Xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 5/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý L.N.S (SN 1982, ngụ ấp Phước Thiện, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ, từ tháng 6/2022, đến ngày 2/12/2023, S. chung sống như vợ chồng với N.T.K.C (SN 1981, trú tại huyện Long Điền). Tại đây, S. đã có hành vi quan hệ tình dục nhiều lần với cháu N.T.N.Q (SN 2011, là con riêng của chị N.T.K.C). (Sơn Khê)

Cầm cố bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả

Ngày 5/12, Công an huyện Côn Đảo cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với H.N.C (SN 1982), H.N.E (SN 1986), cùng trú tại huyện Côn Đảo và N.T.K (SN 1983), trú tại tỉnh Long An, về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Trước đó, ngày 25/1, các đối tượng trên sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để cầm cố cho bà N.T.H (SN 1982, ở huyện Côn Đảo) với số tiền 300 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Va chạm với xe ô tô, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường Ngãi Giao-Cù Bị, thuộc thôn Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức. Theo Công an huyện Châu Đức, xe ô tô bán tải biển số 43S-36... do N.H.T (SN 1984, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn với xe gắn máy biển số 72FB-88... do N.N.T.N (SN 2008, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển. Sau đó, xe bán tải va chạm với xe ô tô biển số 72A-418... do T.H.L (SN 1995, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển. Hậu quả, N. tử vong, T. bị thương. (Phước An)

Bị bắt vì trộm xe máy

Ngày 5/12, Công an TX.Phú Mỹ đang tạm giữ L.V.C (SN 1993, quê Đồng Nai), N.V.P (SN 1987), N.P.P (SN 1995), cùng ngụ TX.Phú Mỹ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, cả 3 đã lẻn vào nhà dân ở xã Tóc Tiên trộm xe máy BS 72E1-794... và thay biển số giả là BS 59Y3-976… rồi tham gia giao thông thì bị Công an TX.Phú Mỹ phát hiện và bắt giữ. (Vương Lâm)