AN NINH - TRẬT TỰ 12/12

Cố ý gây thương tích

Ngày 12/12, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, do mâu thuẫn từ trước, N.D.K.D. (SN 2003, trú huyện Xuyên Mộc) cùng 6 đối tượng cầm theo nhiều thanh gỗ đến nhà T.N.H. (SN 2001, trú xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc). Tại đây, 7 đối tượng nhóm của H. cầm hung khí tự chế chém nhóm của D. Hậu quả, N.H.H. (SN 2000, trú huyện Xuyên Mộc, nhóm của D.) bị chém gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 12/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý L.N.T. (SN 1988, trú TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Theo hồ sơ, tại đường Quang Trung, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang T. có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (đối tượng khai là ma túy dạng khay) và 1 tờ tiền mệnh giá 5 ngàn đồng được gấp lại bên trong chứa chất bột màu trắng (đối tượng khai là ma túy dạng khay). (Lê Nguyễn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 12/12, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, xảy ra tại phường Phước Trung. Trước đó, tại địa điểm trên, Hoàng Đức Quân (SN 1996, trú tỉnh Thanh Hóa) trộm của anh T.Đ.L. (SN 1986, trú phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) 1 xe ba gác máy rồi mang đi tiêu thụ. (Phước An)

Tìm người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đang điều tra vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra trên địa bàn TP.Vũng do đối tượng Chu Quang Giang (SN 1998, trú TP.Hà Nội, nơi ở hiện tại: phòng trọ không số đường Tôn Thất Tùng, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) thực hiện. Vậy ai là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án thì liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, Đội CSHS, ĐT: 0254.3856.241 hoặc ĐTV Trần Đức Tuấn, SĐT: 0906.30.2079) để phối hợp làm việc theo quy định của pháp luật.

Truy tìm chủ phương tiện

Ngày 12/12, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ phát thông báo tìm người liên quan đến phương tiện trong vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 14/9 vừa qua. Theo đó, Lê Văn Cảnh (SN 1993), Nguyễn Văn Phúc (SN 1987) và Nguyễn Phong Phú (SN 1995) rủ nhau trộm xe máy trên địa bàn xã Tóc Tiên. Tang vật sau đó bị thay đổi biển số và đưa cho Cảnh làm phương tiện sử dụng.

Đến rạng sáng 14/9, Công an xã Phước Long Thọ (huyện Đất Đỏ) phát hiện nghi vấn nên đưa Cảnh về trụ sở công an làm việc. Mở rộng điều tra, Công an TX.Phú Mỹ đã tạm giữ thêm Phúc và Phú cùng nhiều tang vật liên quan, trong đó có xe máy hiệu Yamaha BS 72H4-1350; số máy 5SD113394, số khung 5SD113394. Công an TX.Phú Mỹ thông báo ai là chủ phương tiện sở hữu hoặc người liên quan đến Công an TX.Phú Mỹ để phục vụ điều tra.