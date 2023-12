AN NINH - TRẬT TỰ 1/12/2023

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 1/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Trần Hoàng Tuấn (SN 1991, TP.Vũng Tàu) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, tại quán cơm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thắng Nhất), sau khi đã sử dụng ma túy, Tuấn chạy vào quán cơm lấy 1 con dao rồi leo lên nóc nhà cố thủ. Ngay sau đó, lực lượng chức năng thuyết phục, khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc. (Sơn Khê)

Trộm tài sản

Ngày 1/12, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, kẻ gian đột nhập vào Công ty TNHH T.L. (xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) trộm 2 cây mai từ 40-50 năm tuổi. (Phước An)

Ngày 1/12, Công an xã Suối Rao bàn giao hồ sơ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn cho Công an huyện Châu Đức xử lý theo quy định. Trước đó, anh N.T.K. (SN 1982, ngụ TT.Ngãi Giao) bị mất trộm 12 cánh cửa gỗ, 1 bồn cầu, 1 bồn rửa mặt, 1 chiếc giường đã qua sử dụng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 8 triệu đồng. Qua điều tra, công an xác định đối tượng gây ra vụ trộm, gồm: Trương Tiến Khoa (1983), Lê Duy Lâm (1993) và Phạm Văn Dũng (SN 1979, cùng ngụ huyện Xuyên Mộc). (Mạnh Quân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 1/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại một quán karaoke ở tổ 10 (KP.Hải Bình, TT.Long Hải). Qua công tác kiểm tra hành chính, Công an huyện Long Điền bắt quả tang P.T.H. (SN 1989, huyện Long Điền) và C.T.T. (SN 1989, huyện Long Điền) tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng khay và 1 viên thuốc lắc. (Lê Nguyễn)