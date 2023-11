Xảy ra 15 vụ việc xâm phạm hành lang tuyến ống dẫn khí

Ngày 28/11, Công an tỉnh phối hợp với Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyến ống khí trên bờ thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các đại biểu 2 cơ quan tham gia hội nghị

Trong năm 2023, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và các Công ty quản lý, vận hành tuyến ống khí trên bờ đã chủ động phối hợp, triển khai các Quy chế, kế hoạch, phương án nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, an toàn tuyến ống khí. Trong đó, đã thực hiện có hiệu quả công tác trao đổi thông tin, công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, công tác phối hợp tuần tra, xử lý các vụ việc… Tình hình an ninh, trật tự, an toàn tuyến ống khí trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, chưa để xảy ra các vụ việc mất an ninh, an toàn, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong năm 2023, đã xảy ra 15 vụ việc xâm phạm hành lang tuyến ống, mất các thiết bị, vật tư, các vụ cháy nhỏ…không gây thiệt hại lớn, đã được phối hợp tổ chức tiếp nhận, điều tra, giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Tại Hội nghị, Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Thành Minh, Giám đốc Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ ghi nhận và đánh giá cao kết quả phối hợp của các đơn vị trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị chức năng của Công an tỉnh, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp trong nắm tình hình, trao đổi thông tin để kịp thời xử lý các hành vi gây mất an ninh, an toàn tuyến ống khí, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên nâng cao cảnh giác, phòng chống tội phạm và hành vi xâm phạm hành lang an toàn tuyến ống khí.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG