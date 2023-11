Tuyên truyền an toàn giao thông và hướng dẫn lái xe an toàn

Ngày 7/11, Chi đội Kiểm ngư số 2 phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu và Công ty TNHH Nghĩa (TP.Vũng Tàu) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, thông tin tình hình công tác bảo đảm trật tự an toàn trên địa bàn và kỹ năng lái xe an toàn cho 250 cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 2.

Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Xuân Tân, Phó đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP.Vũng Tàu giới thiệu nột số nội dung cơ bản của Nghị định 123/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng và tình hình bảo đảm ANTT địa bàn thời gian qua.

Ngoài ra, đại diện Công ty TNHH Nghĩa cũng đã hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 2 (ảnh).

Tin, ảnh: MINH NHÂN