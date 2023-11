Thực hiện Kế hoạch 382/KH-BCA-C08 ngày 24/7/2023 của Bộ Công an về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, Công an tỉnh đã xây dựng Kế hoạch 268. Mục tiêu nhằm nắm chắc tình hình vận tải hàng hóa và vận tải hành khách trên địa bàn, góp phần hạn chế TNGT liên quan đến các phương tiện này. Theo đó, từ tháng 8 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh tổ chức tuần tra các tuyến QL, tỉnh lộ, đường liên xã…, trong đó tập trung tuyến đường thường xảy ra TNGT, khu vực cao điểm trung chuyển, đón trả khách không đúng quy định. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung xử lý những hành vi như: nồng độ cồn, ma túy, xe quá hạn kiểm định, xe quá khổ quá tải, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định.