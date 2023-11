Tòa xử trực tuyến cách bị cáo 1.800km

Phiên toà xét xử vụ tàng trữ trái phép chất ma túy được trực tuyến thông qua điểm cầu tại TAND huyện Xuyên Mộc kết nối với Nhà tạm giữ Công an huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La), cách nhau gần 1.800km.

TAND huyện Xuyên Mộc xét xử phiên trực tuyến mà bị cáo ở cách 1.800km.

Tội chồng tội

TAND huyện Xuyên Mộc phối hợp với TAND huyện Phù Yên vừa đưa ra xét xử Nguyễn Văn Hiệp (SN 1966, trú huyện Xuyên Mộc) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Một điều đặc biệt là phiên tòa được thực hiện bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu TAND huyện Xuyên Mộc và Nhà tạm giữ Công an huyện Phù Yên, với khoảng cách gần 1.800km.

Theo cáo trạng, sáng 8/11/2016, Hiệp đến khu vực Bến Đình (TP.Vũng Tàu) gặp một người đàn ông (không rõ lai lịch) hỏi mua 800 ngàn đồng ma túy để sử dụng. Đến khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày, Hiệp cầm 2 đoạn ống hút nhựa màu trắng và 2 gói giấy bạc bên trong chứa 0,69 gam ma túy, loại heroin về nhà. Khi đến cổng Bến xe khách Xuyên Mộc (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc), Hiệp định lấy ma túy ra tìm chỗ sử dụng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp ở xã Tân Lâm (huyện Xuyên Mộc), lực lượng chức năng thu giữ 13 đoạn ống nhựa bên trong chứa 0,37 gam ma túy, loại heroin. Số ma túy này được Hiệp mua vào ngày 4/11/2016 để sử dụng dần nhưng chưa hết. Tổng trọng lượng ma túy Hiệp tàng trữ để sử dụng hơn 1 gam heroin.

Sau khi bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Đồn Biên phòng Bình Châu (Bộ đội Biên phòng tỉnh) ra quyết định tạm giữ đối với Hiệp để điều tra làm rõ. Quá trình tạm giữ do sức khoẻ của Hiệp không bảo đảm, có bệnh truyền nhiễm HIV. Do đó, Nhà tạm giữ Công an huyện Xuyên Mộc đề nghị chuyển bị can đến Trại giam Công an tỉnh nhưng do sức khỏe của Hiệp không bảo đảm nên trại giam không tiếp nhận.

Ngày 10/11/2016, Đồn Biên phòng Bình Châu đề nghị VKSND huyện Xuyên Mộc thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giữ sang biện pháp bảo lãnh đối với Hiệp. Quá trình tại ngoại để điều tra, truy tố bị can Hiệp bỏ trốn và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội tại tỉnh Sơn La. Hiệp bị Cơ quan điều tra Công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 29/9/2017, Hiệp bị TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt 15 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và chấp hành án phạt tù tại Trại giam Yên Hạ (tỉnh Sơn La). Theo hồ sơ, năm 2006, Hiệp từng bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và đã chấp hành xong hình phạt.

Cáo trạng của VKSND huyện Xuyên Mộc truy tố Hiệp tội tàng trữ trái phép chất ma túy với tình tiết phạm tội trên 2 lần, tái phạm nguy hiểm. Mức án phạt cao nhất lên đến 10 năm tù.

Từ năm 2022 đến nay, TAND 2 cấp của tỉnh đã thực hiện 32 phiên xét xử trực tuyến. Trong đó TAND tỉnh xét xử 14 vụ, TAND Vũng Tàu 5 vụ, TAND TX.Phú Mỹ 4 vụ… Việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến là xu hướng để tiến tới xây dựng Tòa án thông minh, Tòa án điện tử mà TAND tối cao đang thực hiện. Việc tổ chức xét xử các phiên tòa theo hình thức trực tuyến sẽ tiếp cận được những ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại hóa, đáp ứng chủ trương, yêu cầu công tác cải cách tư pháp trong hệ thống tòa án.

Oà khóc khi được nhìn người nhà cách 1.800km

Quá trình xét xử, bị cáo Hiệp thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. “Bị cáo bị HIV giai đoạn cuối, sống không được bao lâu nữa nên cơ hội trở về quê, thăm người nhà chắc không còn. Nhờ xét xử trực tuyến mà bị cáo được gặp người nhà, nói những lời ăn năn sau cuối”, bị cáo Hiệp oà khóc.

Hoàn cảnh gia đình Hiệp cũng nghèo khổ nên nhiều năm qua khi bị cáo chấp hành án ở trại giam Yên Hạ, mọi người không có điều kiện đi thăm nuôi. “Được gặp bố tại phiên xử, nhìn bố bị bệnh mà xót xa. Dù khó khăn nhưng gia đình sẽ cố gắng sắp xếp đi ra ngoài Sơn La một chuyến để thăm”, người con của bị cáo Hiệp rưng rức khóc.

Qua phiên xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hiệp 6 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng cộng hình phạt với bản án TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt trước đó, Hiệp phải chấp hành 21 năm tù.

Thẩm phán Lê Bá Khuyến, Thẩm phán Chủ tọa phiên xử cho biết, nếu không xét xử trực tuyến như trên thì phải mất nhiều thời gian (khoảng 3 - 4 tháng) để làm các thủ tục, trích phạm, áp giải bị cáo từ Trại giam Yên Hạ về TAND huyện Xuyên Mộc để xét xử.

Việc tổ chức phiên toà trực tuyến giữa hai điểm cầu cách nhau gần 1.800 km không chỉ giảm bớt gánh nặng cho đơn vị áp giải, mà còn tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. “Trong vụ án này, bị cáo Hiệp có tình trạng sức khỏe rất yếu, đang bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. Việc di chuyển xa như vậy quả thật rất khó khăn. Nhờ xét xử trực tuyến đã giải quyết được những vướng mắc trên, để buổi xét xử tiến hành thuận lợi và đúng quy định pháp luật”, thẩm phán Lê Bá Khuyến chia sẻ.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN