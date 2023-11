Quái xế lạng lách, bốc đầu lại tái diễn

Những ngày gần đây, liên tiếp các địa phương xuất hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập thành đoàn, tổ chức nẹt pô, bốc đầu gây mất trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Đội CSTT-TT Công an TP.Vũng Tàu mời làm việc với thanh niên B. và phụ huynh.

Nỗi sợ cho người đi đường

Tối 5/11, người dân lưu thông tại khu vực bờ hồ Bà Tô thuộc TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) có phen hú vía khi đột nhiên xuất hiện 1 nhóm quái xế từ 5-7 chiếc xe liên tục nẹt pô, bốc đầu. Đảo quanh bờ hồ vài vòng, nhóm này đã rời đi ngay sau đó.

Trước đó, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 3/11 tại TP.Vũng Tàu, người dân cũng ghi lại cảnh nhóm quái xế”từ 10-20 chiếc xe tập trung trên đường Trần Phú (đoạn gần khu vực cáp treo Vũng Tàu-Hồ Mây). Nhóm thanh thiếu niên không đội nón bảo hiểm và liên tiếp nẹt pô so kè nhau trên đường dưới sự chứng kiến của hàng chục thanh thiếu niên khác. Một số người đi đường phải dừng lại, né nhóm quái xế. “Biểu diễn” khoảng 5 phút, nhóm này rú ga tiếp tục di chuyển về hướng Bãi Dâu.

"Tôi đang chạy trên đường Trần Phú đoạn khu vực Bãi Trước để tìm chỗ ngồi thư giãn cùng bạn bè thì giật mình vì nghe tiếng nẹt pô rất to. Sợ tai nạn nên liền dừng lại, dựng xe sát vào lề chờ nhóm thanh niên đua xe chạy qua mới dám đi tiếp", chị Kim Yến (phường 7, TP.Vũng Tàu) kể.

Trước đó ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Theo đó, Công an TX.Phú Mỹ tiếp nhận tin báo về nhóm quái xế với hàng chục thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, lạng lách, bốc đầu tại tuyến đường số 2 KCN Cái Mép (TX.Phú Mỹ) gây mất ANTT.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Thành Tâm (SN 2002) thường xuyên đăng tải video ghi lại cảnh nhóm quái xế nẹt pô, bốc đầu lên trang mạng xã hội Tiktok. Lực lượng chức năng còn xác định 5 thanh niên khác (độ tuổi từ 17-21 tuổi) tham gia cùng Tâm.

Qua vụ việc này, tưởng chừng là bài học răn đe, cảnh tỉnh cho các nhóm thanh thiếu niên. Thế nhưng liên tiếp những ngày qua, một số địa phương như huyện Xuyên Mộc, TP.Vũng Tàu lại tiếp tục ghi nhận các nhóm quái xế nẹt pô, bốc đầu.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, 9 tháng năm 2023, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe phóng nhanh, lạng lách và đua xe trái phép tại một số địa phương còn diễn biến phức tạp; nhiều phương tiện độ chế tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện 110 vụ với 1.855 đối tượng có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép; tạm giữ 1.559 vụ phương tiện. Cơ quan công an đã khởi tố 21 vụ với 147 đối tượng, so với cùng kỳ tăng 18 vụ. Trong đó có 1 vụ (2 đối tượng) về hành vi “Tổ chức đua xe trái phép”; 19 vụ (138 đối tượng) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Xử lý nghiêm để răn đe

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, một cán bộ Công an TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) cho biết, khi nhận tin báo nhóm thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, lạng lách gây mất ATGT, tổ tuần tra đã có mặt xử lý. Công an TT.Phước Bửu đang tiếp tục xác minh danh tính các đối tượng này. Đồng thời, Công an TT.Phước Bửu cũng đề nghị Đội CSGT-TT Công an huyện Xuyên Mộc tổ chức, bố trí lực lượng tại khu vực gần bờ hồ Bà Tô nhằm bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Công an TP.Vũng Tàu cho biết, trong năm 2023, lực lượng CSGT đã liên tục xử lý các nhóm thanh thiếu niên manh nha tụ tập đua xe. Đến nay, lực lượng vừa tuần tra kiểm soát kết hợp xác minh thông qua tư liệu người dân cung cấp để xử lý nghiêm những hành vi vi phạm TTATGT. Gần nhất ngày 4/11 vừa qua, Công an TP.Vũng Tàu đã tạm giữ phương tiện, lập hồ sơ xử lý 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô bốc đầu trên đường Lê Lợi. Theo camera người dân cung cấp, nam thanh niên tên B. (SN 2008) điều khiển xe máy BKS 72C2-xxx.91 và thực hiện bốc đầu.

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, bốc đầu tại TP.Vũng Tàu vào tối 3/11 vừa qua.

Thượng tá Lê Quang Tuấn, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an tỉnh thông tin, chống đua xe là một trong những nhiệm vụ quan trọng được lực lượng CSGT thực hiện từ đầu năm đến nay. Việc khởi tố những nhóm quái xế có hành vi gây rối trật tự công cộng như vừa qua cũng là biện pháp nhằm răn đe, cảnh tỉnh các đối tượng có ý định tổ chức đua xe.

Cùng với đó, hiện nay Phòng đã đưa vào hoạt động số điện thoại đường dây nóng: 0889.596868 để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân cũng như kiến nghị liên quan đến vấn đề trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Tuấn nói: “Thông tin phản ánh từ cơ sở hoặc qua đường dây nóng thì Phòng sẽ tiếp nhận và xác minh. Nếu đúng như phản ánh, đơn vị sẽ chuyển qua các đội nghiệp vụ điều tra và có thể truy tố hình sự khi đủ chứng cứ”.

