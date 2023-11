Lãnh 39 năm tù vì mua bán và tổ chức sử dụng ma túy

Ngày 22/11, TAND huyện Châu Đức mở phiên xét xử tuyên phạt Trương Quang Linh (SN 2000) 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

5 bị cáo bị tuyên phạt 39 năm tù vì mua bán và tổ chức sử dụng ma túy.

Các đồng phạm: Trần Đình Kiệt, Trần Huỳnh Đức, Trần Linh Tiến bị phạt 8 năm tù và Nguyễn Đình Phong (cùng ngụ huyện Châu Đức) 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, đêm 20/2, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy (Công an huyện Châu Đức) bắt quả tang Linh mua bán ma túy trước quán karaoke C.H (TT.Ngãi Giao). Tang vật thu giữ gồm 2 túi ni lông chứa gần 2 gam ma túy loại MDMA và 1,7 gam loại Ketamin. Quá trình điều tra, Linh khai nhận ngày 18 và 19/2, đã bán cho Lê Duy Khánh (SN 1992, ngụ huyện Châu Đức) và Kiệt 2 túi ma túy khay, 10 viên thuốc lắc với giá gần 14 triệu đồng.

Từ lời khai của Linh, trong đêm cùng ngày, công an ập vào quán karaoke H.G (huyện Châu Đức) bắt quả tang Kiệt, Đức, Tiến và Phong có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng Nguyễn Hoàng Sang, Trần Duy Đạt, Châu Kim Loan, Nguyễn Bảo Trân, Nguyễn Thị Cẩm Thi, Nguyễn Kim Ánh, Lý Phụng Ánh (từ 20-31 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Đức) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: đĩa sứ màu trắng bên trong có chứa chất bột màu trắng, ống hút, thẻ nhựa, 3 xe mô tô các loại… Quá trình điều tra, chứng minh được Đức, Phong, Tiến góp tiền để Kiệt mua ma túy về cho cả nhóm cùng sử dụng.

Đối với Sỳ Bảo Nguyên (ngụ huyện Châu Đức) đối tượng bán ma túy cho Linh hiện bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức ra quyết định truy tìm để điều tra xử lý theo quy định. Khánh và Phước (người mua ma túy của Linh) không có mặt tại địa phương và chưa rõ lai lịch, nên công an tiếp tục điều tra. Đối với nhóm người sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke H.G, Công an huyện Châu Đức ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng/người.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN