Kiểm tra công tác phối hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng

Ngày 21/11, Đoàn công tác của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ đối với các lực lượng: Công an-Quân sự-Biên phòng tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ đối với các lực lượng: Công an-Quân sự-Biên phòng tỉnh

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, lực lượng Công an-Quân sự-Biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, triển khai toàn diện và hoàn thành tốt các mặt công tác.

Trong đó, trọng tâm là công tác đảm bảo an ninh trật tự, tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, đảm bảo an ninh và toàn vẹn lãnh thổ trên biên giới biển; công tác nắm tình hình, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin và dự báo tình hình được triển khai thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ, tất cả các thông tin đều được trao đổi, thống nhất và xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở, Đoàn đã ghi nhận, biểu dương 3 lực lượng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, triển khai thực hiện tốt Nghị định 03 của Chính phủ.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-BÁ HẢI