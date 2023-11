Khởi tố 6 thanh niên gây rối trật tự công cộng

Ngày 1/11, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Tâm (SN 2002, trú tại phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ), Nguyễn Thái Vĩnh Thuận (SN 2003), Ng.Th.H. (SN 2006), Nguyễn Văn Nam (SN 2004), Ng.Th.D. (SN 2005), Ng.Th.Đ. (SN 2005) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối với một số đối tượng khác hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TX.Phú Mỹ tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng

Như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin, trước đó, Công an TX.Phú Mỹ nhận được phản ánh của người dân cùng các clip trên mạng tiktok về việc có một nhóm đối tượng tụ tập để nẹt pô, rú ga, gây mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực đường số 2, Khu công nghiệp Cái Mép, dẫn đến ùn tắc giao thông.

Sau quá trình điều tra cơ quan công an xác định, trong các ngày 21 và 24/10, các đối tượng trên đã tụ tập để nẹt pô, rú ga, gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông tại khu vực đường số 2, Khu công nghiệp Cái Mép.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN