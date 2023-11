Hai xe máy va chạm, 1 người chết, 2 người bị thương nguy kịch

Cụ ông vừa rời quán cắt tóc, điều khiển xe qua đường để về nhà thì xảy ra va chạm với xe mô tô do 1 thanh niên điều khiển chở 2 người phía sau lưu thông với tốc độ cao. Cú va chạm khiến cụ ông tử vong, 2 thanh niên bị thương nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cụ ông tử vong, 2 thanh niên trọng thương nguy kịch.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 6/11, ông N.V.Đ. (SN 1952, ngụ TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức) điều khiển mô tô biển số 72 X3... lưu thông qua QL56 (đoạn khu phố Hồng Lan, TT. Ngãi Giao) để về nhà thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 72 F1... do Đ.N.T. (SN 2005) điều khiển chở theo D.T.Đ. (SN 2003) và người tên Trọng (cùng ngụ TT. Ngãi Giao).

Cú va chạm mạnh khiến 2 chiếc xe bị kéo lê hàng chục mét. Ông N.V.D. bị hất văng lên vỉa hè nằm bất động. Người dân địa phương nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông N.V.D. đã tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức. Đ.N.T. và Trọng bị thương nguy kịch cũng được cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Hai xe máy va chạm mạnh kéo lê hàng chục mét, phần vỏ nhựa bể nát.

Tại hiện trường, vệt cày do va chạm kéo dài hàng chục mét. 2 xe máy bị bể nát vỏ nhựa, cong vành, dép và mũ bảo hiểm của nạn nhân văng tứ tung.

Bà C. (người dân tại hiện trường) cho biết, ông N.V.D. vừa từ quán cắt tóc qua đường để về nhà thì xảy ra va chạm với xe của 3 thanh niên. “Nghe tiếng động rất lớn, tôi chạy ra thì thấy nạn nhân bị hất văng ngã tứ tung. Ông D. bị văng lên vỉa hè, nằm bất động, người tím tái, còn 2 thanh niên cũng máu me đầy mình. Tôi vội kêu người nhà chạy xe ra chở nạn nhân đi cấp cứu”, bà C. bàng hoàng nói.

Hiện vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH