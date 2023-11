Cảnh giác trộm cắp tài sản dịp cuối năm

Dịp cuối năm là thời điểm các đối tượng dễ lợi dụng sơ hở của người dân để đột nhập trộm cắp tài sản. Do đó, mỗi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình, không để trở thành nạn nhân của loại tội phạm này.

Công an TP.Vũng Tàu làm việc với đối tượng Bùi Văn Bình (32 tuổi, trú đường Đô Lương, phường 12) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Xử lý nhiều vụ trộm cắp

Mới đây, Công an TP.Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Bình (32 tuổi, trú đường Đô Lương, phường 12, TP.Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, anh V.N.T. (cùng trú địa chỉ trên) phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 8,8 triệu đồng cùng một số đồ trang sức bằng vàng, bạc.

Từ hình ảnh ghi nhận trong camera, anh T. nghi ngờ Bình là hàng xóm trộm số tài sản nên đến cơ quan công an trình báo. Sau đó, Cơ quan CSĐT, Công an TP.Vũng Tàu mời Bình đến làm việc. Tại đây, Bình khai nhận, do không có tiền tiêu xài và biết được thông tin gia đình anh T. về quê nên đã leo tường rào vào nhà ăn trộm. Ngoài ra, Bình còn khai nhận, từ tháng 7 đến tháng 8, đối tượng 2 lần đột nhập nhà người hàng xóm khác trộm 1 máy tính xách tay, một số dây chuyền, nhẫn vàng và khoảng 3 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa cũng ra quyết định tạm giữ hình sự Đỗ Chí Mỹ (30 tuổi, trú xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản; Nguyễn Khánh Hoài (39 tuổi, trú phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo đó, từ khoảng đầu tháng 7/2023 đến khi bị bắt, Mỹ khai nhận thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp xe máy tại TP.Bà Rịa và các địa phương lân cận.

Hầu hết xe trộm cắp được Mỹ đem bán cho Hoài. Dù biết các xe trên do Mỹ trộm cắp nhưng Hoài vẫn đồng ý mua để tháo phụ tùng bán kiếm lời. Ngoài các vụ trên, Mỹ khai nhận còn cùng với Nguyễn Thị Hồng Nhung (22 tuổi, trú xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ) thực hiện một số vụ trộm cắp xe máy khác.

Đây chỉ là 2 trong số nhiều vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn tỉnh được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Người dân tuyệt đối không chia sẻ thông tin, hình ảnh về kiến trúc nhà cửa, tài sản, lịch trình cá nhân khi vắng nhà lên mạng xã hội. Cơ quan, DN, trường học nên bố trí bảo vệ 24/24 giờ, thường xuyên tập huấn chuyên sâu về kiến thức pháp luật và cung cấp thông tin tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản cho cán bộ, công chức cơ quan nắm để cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Người dân cần nâng cao cảnh giác

Theo Công an tỉnh, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ trộm cắp gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, DN, trường học trên địa bàn.

Trước khi gây án, đối tượng trộm cắp thường đi dò la để nắm tình hình về thời gian, thói quen sinh hoạt của chủ tài sản, lối vào, lối ra, nơi gắn camera, thiết bị báo động... Sau đó, lợi dụng sơ hở của người dân chủ quan không khóa cửa khi đi ra ngoài, khi ngủ, để xe trước nhà, phòng trọ, vỉa hè, lề đường không có người trông coi, không khóa cổ, khóa càng... để trộm cắp. Hướng đột nhập mà đối tượng nhắm đến thường là cổng chính, cổng sau, cửa sổ, của tum, ô thông gió.

Đối tượng trộm cắp thường sử dụng kích thủy lực để phá cửa, kìm cộng lực, đèn khò lửa để cắt khóa hoặc chìa khóa vạn năng, vam phá khóa chữ T để bẻ khóa trộm tài sản và sẵn sàng chống trả để tấu thoát nếu bị phát hiện.

Những gia đình thường xuyên vắng nhà không có người trông coi, hộ gia đình biệt lập không quan hệ với bà con xung quanh, nhà không trang bị hệ thống chống trộm thường rơi vào tầm ngắm của đối tượng trộm cắp.

Cũng theo cơ quan công an, qua các vụ trộm cắp tài sản cho thấy, nguyên nhân chủ yếu là các cơ quan, DN và người dân còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản như: để xe ở nơi không có người trông giữ, không khóa cổ; cửa nhà, cửa tum khóa bằng các loại khóa không bảo đảm an toàn, nhiều trường hợp không khóa; cơ quan, DN, trường học không có bảo vệ chuyên trách, không lắp đặt hệ thống giám sát an ninh (camera ghi hình), hệ thống chiếu sáng, tường rào không bảo đảm, không có phương án tuần tra, bảo vệ canh gác, nhất là ban đêm, ngoài giờ hành chính...

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh, để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, đặc biệt là dịp cuối năm, các cơ quan, DN, trường học và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động quản lý và bảo vệ tài sản. Cụ thể, trang bị thêm hệ thống chống trộm và để xe máy ở những nơi dễ quan sát, có người trông coi. Các hộ gia đình cần gia cố cửa, sử dụng khóa có chức năng chống trộm, chống cắt, phá khóa, hạn chế hoặc không để tiền mặt, tài sản có giá trị cao trong nhà.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN