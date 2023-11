AN NINH - TRẬT TỰ

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 21/11, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trung Tín (SN 2002) và Lê Duy K. (SN 2006, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi gây rối trật tự công cộng và tiếp tục điều tra xử lý đối với các đối tượng liên quan.

Theo hồ sơ, Nguyễn Trung Tín điều khiển xe mô tô (chưa rõ biển số) chở N.V.Q (SN 2008, trú tại TP.Vũng Tàu) đi ngang qua quán cà phê S.L (thuộc thôn Láng Cát, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ), Q nhìn nhầm trong nhóm của anh N.V.D (SN 2004, trú tại TX.Phú Mỹ) đang ngồi uống cà phê có người giống với "Khánh Mười" (trước đây có mâu thuẫn với Q). Vì vậy, Q, Tín về lại xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) rủ L.D.K và một số người khác (chưa rõ lai lịch), mang theo dao rựa quay lại quán S.L tìm chém "Khánh Mười". Khi đến nơi, Tín đứng ngoài, Q, K, cùng một số đối tượng khác vào quán. Mọi người thấy vậy bỏ chạy, còn anh D bị chém vào tay và lưng gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 21/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, H.V.K (SN 1986, trú tại tỉnh Đồng Tháp) ngồi nhậu tại xưởng làm chả cá thuộc ấp An Thạnh, xã An Ngãi, thì nghe P.Đ.T (SN 2007, trú tại tỉnh Trà Vinh) gần đó chửi thề. K nghĩ T chửi mình, nên đã cãi nhau rồi dùng ống tuýp sắt đánh K gây thương tích. (Phước An)

Trộm tài sản

Ngày 21/11, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, kẻ gian đã đột nhập vào kho của ông T.T.Q (SN 1975, ở tổ 17, KP. Hương Sơn, phường Long Hương, TP.Bà Rịa) trộm khoảng 450kg sắt. Qua điều tra xác minh, Công an TP.Bà Rịa triệu tập đối tượng N.T.A (SN 1989, trú tại TP.Bà Rịa) đến cơ quan làm việc. Tại đây, T.A đã khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp trên. (Trí Nhân)

Mô tô va chạm máy cày, 1 người tử vong

Đó là hậu quả vụ TNGT xảy ra tại đoạn đường Bình Giã - Sông Xoài (thuộc KP.1, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ). Theo Công an TX.Phú Mỹ, xe mô tô biển số 72K1-698.. do ông H.V.H (SN 1978, trú tại huyện Long Điền) điều khiển, đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với máy cày do ông Đ.H.C (SN 1971, trú tại TX.Phú Mỹ) điều khiển. Hậu quả, ông H tử vong tại hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ TNGT đang được Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ. (Sơn Khê)