AN NINH - TRẬT TỰ

Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Ngày 3/11, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ) tiến hành kiểm tra tiệm tạp hóa V.H, thuộc tổ 2, KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân, do ông Bùi Nhân Chinh (SN 1964, trú tại TX.Phú Mỹ) làm chủ, phát hiện một số giấy tờ nghi là giả nên đã lập biên bản thu giữ, niêm phong. Qua công tác điều tra, Công an TX. Phú Mỹ xác định Chinh thuê Phạm Minh Đạo (SN 1989, trú tại tỉnh Ninh Bình) làm giả giấy tờ để bán cho người có nhu cầu mua. (Trí Nhân)

2 xe mô tô va chạm, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường giao thông nông thôn ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc. Trước đó, ngày 29/10, xe mô tô biển số 76K3-25... do V.Đ.K. (SN 1994, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 72AH-005.. do T.H.T. (SN 2007, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển. Sau khi xảy ra tai nạn, 2 bên tự thống nhất giải quyết không báo cơ quan chức năng. Đến khuya cùng ngày, V.Đ.K. tử vong. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Xuyên Mộc và Viện KSND cùng cấp xử lý theo quy định. (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 3/11, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại quán cà phê 47, thuộc KP.Quảng Phú, phường Phú Mỹ. Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, ông P.X.T. (SN 1978, trú tại TP.Hải Phòng) bị nhiều đối tượng dùng dao và ghế inox đánh gây thương tích. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định, đối tượng dùng dao gây thương tích cho ông T. là Nguyễn Thanh Hải (SN 1991, trú tại huyện Xuyên Mộc). Các đối tượng còn lại đang được xác minh làm rõ. (Văn Anh)

Xử lý hành vi chứa mại dâm

Ngày 3/11, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý V.T.T.M (SN 1979, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi chứa mại dâm xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu, phường Long Tâm, do M. làm chủ, lực lượng chức năng bắt quả tang 2 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. M. thu lợi 100 ngàn đồng/lần khi các đối tượng mua, bán dâm. (Sơn Khê)