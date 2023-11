AN NINH - TRẬT TỰ 6/11

Cố ý gây thương tích

Ngày 6/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, T.D.L. (SN 1968, không nơi cư trú ổn định) đến hẻm 61 Trần Đồng (phường 3), để ăn cơm. Khi đến trước số nhà 61/19A Trần Đồng, L. gặp ông P.V.T. (SN 1962, trú tại huyện Xuyên Mộc) thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, L. lấy 1 cây kéo mang theo trong người đâm ông T. nhiều nhát gây thương tích rồi bỏ đi. Sau đó, L. đến cơ quan công an đầu thú. (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 6/11, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý N.V.K. (SN 1967, trú tại tỉnh Bình Thuận) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Công an xã Tóc Tiên tuần tra phát hiện K. điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Airblade, biển số 60B2-228... đi vào nhà ông N.T.L. (SN 1992, ở ấp 2, xã Tóc Tiên) trộm 1 ĐTDĐ. (Lê Nguyễn)

Ghi số đề bị bắt

Ngày 6/11, Phòng CSHS (Công an tỉnh) tiếp tục điều tra vụ ghi số đề xảy ra trên địa bàn huyện Châu Đức. Theo thông tin ban đầu, Phòng CSHS triệu tập N.V.Đ. (SN 1984) và P.Đ.L. (SN 1961, cùng trú tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) lên cơ quan làm việc. Tại cơ quan, Đ. khai nhận, đã nhận ghi số đề cho các con bạc, sau đó chuyển lên cho đại lý cấp trên để hưởng hoa hồng từ năm 2017 đến nay. Ngày 2/11, Đ. nhận ghi số đề của 6 người thông qua tin nhắn gửi vào điện thoại di động với tổng số tiền hơn 107 triệu đồng, sau đó chuyển cho 3 đại lý cấp trên để hưởng hoa hồng. L. khai nhận, ghi số đề trong ngày chuyển cho Đ. hơn 77 triệu đồng. (Sơn Khê)

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 6/11, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại một quán ăn thuộc KP.Láng Sim (TT.Phước Bửu) do L.T.M.T. (SN 1979) làm chủ. Tại địa điểm trên, Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang T. cùng 3 đối tượng khác có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ, gồm: 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá cùng dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. (Trí Nhân)