AN NINH - TRẬT TỰ 5/11

Trộm cắp tài sản trong trường học

Ngày 5/11, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý T.T.P (SN 1999, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, lợi dụng Trường THPT Phú Mỹ (KP. Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ) đang chào cờ, P. giả làm HS lẻn vào phòng học lớp 10A1 trộm một số điện thoại và tiền mặt thì bị bảo vệ và GV bắt giữ giao cơ quan công an xử lý. (Nguyễn Văn)

Va chạm với xe mô tô, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại QL55 thuộc ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Theo Công an huyện Xuyên Mộc, xe mô tô biển số 72G1-109.. do bà N.T.H (SN 1967, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên QL55. Khi đến đoạn đường trên, bà H.dừng xe rồi đi bộ ra đường thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 72G1-369... do anh Đ.C.H (SN 2000, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển. Hậu quả, bà N.T.H tử vong, anh Đ.C.H bị thương. Nguyên nhân vụ TNGT đang được Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra làm rõ. (Phước An)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 5/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, Nguyễn Tuấn Nghĩa (SN 1983, trú tại TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Duy Phương (SN 1987, trú tại tỉnh Đồng Nai) cùng 2 đối tượng tên Phương và Tuấn (chưa rõ thông tin lai lịch) đến nhà Đặng Duy Nhất (SN 1976, ở Trung tâm thương mại, phường 7, TP. Vũng Tàu) đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Ngày 30/10, Công an TP. Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Đặng Duy Nhất và Nguyễn Tuấn Nghĩa về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý những đối tượng còn lại. (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 5/11, Công an TX. Phú Mỹ cho biết, đơn vị đã bắt Nguyễn Văn Thiện (SN 1995, trú tại tỉnh Ninh Thuận) theo quyết định truy nã ngày 21/9/2023 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận về tội giết người. Hiện Công an TX. Phú Mỹ bàn giao Thiện cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận xử lý theo quy định.