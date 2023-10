Xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội

Ngày 10/10, Ban chấp hành Đảng bộ Công an huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng qua, Đảng ủy Công an huyện Xuyên Mộc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn. Theo đó, tội phạm về TTATXH xảy ra 63 vụ (tăng 1 vụ so với cùng kỳ), tỷ lệ điều tra tội phạm đạt 79,3%; lực lượng công an tiếp tục triển khai thực hiện 2 dự án về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý CCCD có gắn chíp điện tử theo Đề án 06…

Những tháng cuối năm, Đảng ủy Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục tăng cường nắm tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn huyện. Đồng thời đấu tranh triệt phá một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng như trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

TRÍ - THẮNG