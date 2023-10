Xây dựng văn hóa giao thông cho học viên lái xe

Thời gian qua, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền các quy định về xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho học viên lái xe. Qua đó, học viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, văn hóa khi tham gia giao thông.

Các ngành chức năng đã tích cực phối hợp với các trường đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học viên. Trong ảnh: Học viên thực hành lái xe tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Đặng Lâm.

Vững kiến thức từ đầu vào

Chị Hoàng Thị Hải Yến (TP.Vũng Tàu) là một trong hơn 200 học viên của Trường Trung cấp nghề GT-VT tỉnh có mặt từ rất sớm tại lớp tuyên truyền quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho học viên lái xe. Chương trình do Ban ATGT tỉnh tổ chức sáng 6/10 tại TP.Vũng Tàu.

Từng chứng kiến và đọc nhiều thông tin về tai nạn giao thông (TNGT) thương tâm, chị Yến hiểu rõ rằng việc nắm vững kiến thức, kỹ năng để tham gia giao thông an toàn, văn minh là điều hết sức cần thiết. Đó cũng là lý do dù mới đăng ký học lái xe tại trường được 1 tuần nhưng chị vẫn tham gia lớp học.

Đại diện Ban ATGT tỉnh đã chia sẻ với chị Yến cũng như các học viên nhiều kiến thức bổ ích như: quy tắc bảo đảm ATGT, nhóm vi phạm chính dẫn đến TNGT hiện nay, yếu tố để lái xe an toàn, quy định của pháp luật đối với người tham gia giao thông, lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông.

“Đối với những người mới học lái xe như chúng tôi, việc hiểu rõ quy tắc, tình huống xử lý khi tham gia giao thông là rất quan trọng. Ngoài lý thuyết học tại trường, thông tin về những tình huống thực tế do cán bộ chuyên môn giới thiệu sẽ giúp tôi có thêm kinh nghiệm, kiến thức để lái xe an toàn”, chị Yến bộc bạch.

Ông Nguyễn Thế Khải, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề GT-VT tỉnh cho biết, hàng năm, Ban ATGT, Công an tỉnh và nhà trường đều phối hợp tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT cho học viên. Trong buổi tuyên truyền vừa qua, học viên được cung cấp thông tin tình hình trật tự ATGT trên cả nước và của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 9 tháng năm 2023. Đồng thời, cơ quan chức năng còn phân tích các nguyên nhân chính dẫn đến TNGT; phổ biến một số nội dung chính của Luật Giao thông đường bộ; cách phòng tránh đi vào điểm mù khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, học viên còn được phổ biến một số lỗi lái xe ô tô thường vi phạm như: vượt xe không đúng quy định; không chấp hành vạch kẻ đường, biển báo hiệu.

“Đối với đội ngũ giáo viên giảng dạy, nhà trường thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm và khắc phục hạn chế để nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần quan trọng trong công tác đào tạo lái xe an toàn”, ông Khải nói.

Tập trung tuyên truyền

Theo Công an tỉnh, nguyên nhân dẫn tới TNGT đường bộ hiện nay thường do lỗi của người điều khiển phương tiện gây ra như: chạy quá tốc độ quy định; lưu thông không đúng phần đường quy định; chuyển hướng không quan sát; không nhường đường; sử dụng rượu, bia vẫn tham gia giao thông; không tuân thủ báo hiệu đường bộ; không giữ khoảng cách an toàn.

Trong 9 tháng năm 2023, số vụ TNGT trên toàn tỉnh giảm 83 vụ (280/363 vụ) so với cùng kỳ, số người chết giảm 43 người (149/192 người), số người bị thương giảm 59 người (201/260 người).

Xác định công tác bảo đảm trật tự ATGT là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật ATGT được coi là giải pháp góp phần hạn chế TNGT trên địa bàn, Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh tích cực phối hợp với các trường học, trung tâm sát hạch lái xe tổ chức các lớp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, văn hóa tham gia giao thông cho học viên.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền về ATGT đường thủy nội địa gắn với mục tiêu thực hiện “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; tập huấn, tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT cho ĐVTN; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; quy định về xử phạt vi phạm trật tự ATGT qua camera giám sát.

“Công tác tuyên truyền đã mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật ATGT, bảo đảm trật tự ATGT, kiềm chế và kéo giảm TNGT thời gian qua”, lãnh đạo Phòng CSGT - Công an tỉnh khẳng định.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC