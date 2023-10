Vận hành camera giám sát giao thông trên QL55 và QL56

Ngày 19/10, Công an tỉnh khánh thành đưa vào hoạt động hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên QL55 và QL56 đoạn qua địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là giai đoạn 2 của hệ thống này trên địa bàn tỉnh.

Camera giám sát giao thông lắp đặt trên tuyến QL55.

Để xử phạt các hành vi vi phạm trật tự ATGT trên QL55 và QL56, Công an tỉnh đã lắp đặt 13 bộ camera quan sát (hệ thống quan trắc thành phố thông minh), 68 bộ thiết bị nhận dạng xe loại 1 (1 chiều, 2 làn đường); 13 bộ thiết bị nhận dạng xe loại 1 (1 chiều, 2 làn đường); 9 bộ thiết bị nhận dạng xe loại 2 (thiết bị đo tốc tự động có ghi hình) gồm 3 điểm trên QL55 và 3 điểm trên QL56. Tổng mức đầu tư dự án hơn 53 tỷ đồng. Sau quá trình vận hành thử nghiệm, các camera đều hoạt động ổn định và gửi hình ảnh chất lượng tốt về Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh và Phòng CSGT.

“Hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên QL55 và QL56 giúp cơ quan chức năng phát hiện và xử lý hành vi vi phạm trật tự ATGT, góp phần giảm thiểu ùn tắc, TNGT. Từ đó, nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông. Đồng thời, hệ thống sẽ giúp công tác tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự và phát hiện kịp thời, tạo chứng cứ pháp lý về hình ảnh để cung cấp cho lực lượng chức năng khi điều tra các vụ việc xảy ra trên đường. Hệ thống này góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh và sẵn sàng kết nối đồng bộ hệ thống điều hành đô thị thông minh trong tương lai”, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh phân tích.

Theo Công an tỉnh, hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên địa bàn tỉnh được đầu tư chia làm 2 giai đoạn với tổng kinh phí hơn 133 tỷ đồng. Trang thiết bị hiện đại được lắp đặt gồm: hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu (CSDL) độ sẵn sàng cao; hệ thống máy trạm giám sát điều hành giao thông; các thiết bị ngoại vi gồm: camera quan sát, camera xử lý vi phạm và đèn hồng ngoại, thiết bị đo tốc độ, tủ thông tin kỹ thuật, tủ đèn tín hiệu, thiết bị cân tải trọng. Hệ thống được trang bị phần mềm giám sát và điều khiển giao thông, giám sát xử lý vi phạm giao thông bằng hình ảnh, phần mềm ghi hình và quản lý hình ảnh camera, phần mềm giám sát xử lý vi phạm giao thông bằng hình ảnh...

Trước đó, ngày 12/4/2021, Công an tỉnh khánh thành giai đoạn 1 hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên QL51. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên ngày 15/10/2021, Công an tỉnh mới chính thức xử lý vi phạm trật tự ATGT bằng hình ảnh trên QL này.

Hệ thống camera đã giảm bớt số lượt tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT trên QL nhằm tăng cường cán bộ, chiến sĩ tuần tra các tuyến tỉnh lộ chưa gắn camera, góp phần kéo giảm TNGT. Cụ thể, từ ngày 15/4/2021 (thời điểm vận hành hệ thống camera trên QL51) đến ngày 14/9/2023, trên QL51 xảy ra 90 vụ TNGT, làm 66 người chết và 50 người bị thương. So với thời gian trước liền kề (từ ngày 15/11/2018 đến ngày 14/4/2021), giảm 29 vụ, giảm 20 người chết và giảm 15 người bị thương. Ngoài ra, hình ảnh các vụ TNGT xảy ra trên QL51 được trích xuất kịp thời, bảo đảm công tác điều tra, giải quyết TNGT nhanh chóng, chính xác, xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định của pháp luật, không bỏ sót tội phạm, không xử lý oan sai. (Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh)

Đại tá Bùi Văn Thảo cho biết thêm, sau hơn 2 năm vận hành, quản lý và sử dụng giai đoạn 1, hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera đạt được kết quả tích cực. Việc xử phạt với những hình ảnh khách quan, trung thực, chính xác, lỗi vi phạm rõ ràng, công khai, minh bạch, đúng phương tiện, đúng quy định, đúng quy trình công tác góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của người dân, tạo chuyển biến tích cực về trật tự ATGT.

Bên cạnh đó, hệ thống camera thông minh góp phần hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đồng thời có tác dụng răn đe đối tượng phạm tội do sợ bị ghi hình, nhận diện. Tính đến ngày 14/6/2023, Công an tỉnh trích xuất 53 lượt hình ảnh phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera. Dữ liệu trích xuất từ camera là những chứng cứ khách quan, giúp cơ quan chức năng nhận định, đánh giá đúng về diễn biến sự việc, đối tượng thực hiện, phục vụ truy xét, truy bắt đối tượng gây án, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

