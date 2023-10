Từ năm 2021 đến nay: Tai nạn giao thông ở Phú Mỹ và Châu Đức giảm cả 3 tiêu chí

Ngày 20/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do bà Trần Thị Bạch Huệ, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) tại huyện Châu Đức và TX.Phú Mỹ.

Từ năm 2021 đến nay, Công an huyện Châu Đức lập biên bản 9.768 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, nộp kho bạc nhà nước hơn 16 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu như: không đội mũ bảo hiểm với 2.117 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn với 559 trường hợp. Trên địa bàn huyện Châu Đức xảy ra 149 vụ TNGT, làm 83 người chết, 143 người bị thương. So với cùng kỳ, giảm 67 vụ TNGT, giảm 14 người chết, giảm 87 người bị thương.

Cũng từ năm 2021 đến nay, TX.Phú Mỹ xảy ra 185 vụ TNGT, làm 148 người chết, 79 người bị thương; giảm 49 vụ, giảm 12 người chết, giảm 102 người bị thương so với cùng kỳ. Công an TX.Phú Mỹ trong gần 3 năm qua đã lập biên bản 9.982 trường hợp vi phạm hành chính trật tự ATGT (trong đó có 860 trường hợp vi phạm nồng độ cồn); nộp kho bạc nhà nước hơn 13 tỷ đồng.

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả về công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn của 2 huyện, từ đó kéo giảm cả 3 tiêu chí về TNGT. Những khó khăn như thiếu trang thiết bị, chưa có máy phát điện gây ảnh hưởng công tác tiếp dân của Công an huyện Châu Đức và kiến nghị bổ sung biên chế cho lực lượng CSGT-TT của Công an TX.Phú Mỹ được Đoàn giám sát ghi nhận và sẽ báo cáo đến UBND tỉnh cùng Công an tỉnh.

TRẦN TIẾN