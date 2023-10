Tòa kéo dài nghị án về một vụ tranh chấp lao động phức tạp

Người lao động (NLĐ) bị đột quỵ và phải điều trị lâu dài, sau đó bị công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ), khiến NLĐ bức xúc, khiếu nại. Vụ việc vừa được TAND TX.Phú Mỹ đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 12/10, nhưng chưa tuyên án để xem xét.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tranh chấp quyền lợi tai nạn lao động giữa ông Lưu Chí Hiếu và Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 tại TAND TX.Phú Mỹ.

Yêu cầu hủy quyết định chấm dứt hợp đồng

NLĐ đó là ông Lưu Chí Hiếu (50 tuổi, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa), kỹ thuật viên vận hành, làm việc tại Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 (gọi tắt là Công ty BOT Phú Mỹ 3-KCN Phú Mỹ 1, TX.Phú Mỹ). Ông Hiếu kiện đòi Công ty BOT Phú Mỹ 3 bồi thường quyền lợi.

Theo trình bày, ngày 3/6/2021 ông Hiếu đang làm việc tại công ty thì xảy ra tình trạng chóng mặt. Ông Hiếu được đưa đến phòng y tế của công ty chăm sóc, nghỉ ngơi và trở lại làm việc sau đó. 14 giờ cùng ngày, ông Hiếu lại bị chóng mặt. 2 tiếng sau, ông Hiếu được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế (TTYT) TX.Phú Mỹ. Đến 17 giờ 30, gia đình chuyển ông Hiếu tới Bệnh viện (BV) Bà Rịa.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán ông Hiếu bị nhồi máu não, tăng huyết áp. Ngày 5/6, ông Hiếu được chuyển lên BV 115 TP.Hồ Chí Minh điều trị và đến ngày 8/6/2021 ông xuất viện về điều trị tại địa phương. Theo kết quả chấn đoán của BV 115, ông Hiếu bị nhồi máu não vùng nhân bèo bao trong trái, tăng huyết áp, hạ kali máu.

Khi xuất viện, ông Hiếu bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt phải có người lo. Đến nay, ông đã có thể tự phục vụ.

Điều khiến ông Hiếu bức xúc là công ty chưa thanh toán chế độ TNLĐ theo quy định, đồng thời còn ra quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với ông từ ngày 8/6/2022. Cho rằng DN chấm dứt HĐLĐ không đúng quy định, ông Hiếu nộp đơn khởi kiện, yêu cầu TAND TX.Phú Mỹ tuyên hủy quyết định chấm dứt HĐLĐ; yêu cầu công ty thanh toán tiền lương cho ông Hiếu từ tháng 6/2022 đến nay; thanh toán chế độ thỏa ước lao động tập thể 2022 và 2023; hoàn thiện hồ sơ truy nộp BHXH, BHYT, BHTN và bồi thường chế độ TNLĐ cho ông Hiếu... Đồng thời, sắp xếp cho ông Hiếu một công việc phù hợp.

Ngày 29/8/2023, Hội đồng Giám định y khoa Sở Y tế tỉnh có kết luận, ông Hiếu bị tổn thương cơ thể do TNLĐ là 73%. Cụ thể, ông Hiếu bị nhồi máu não vùng nhân bèo bao trong trái, tăng huyết áp; tổn thương nhu mô não nhân bèo trái, liệt 1/2 người phải, rối loạn ngôn ngữ mức độ nhẹ.

Điều 38 Bộ luật Lao động quy định, NSDLĐ phải có trách nhiệm với NLĐ bị TNLĐ như: kịp thời sơ cứu, cấp cứu, thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định; bồi thường, trợ cấp, sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe; lập hồ sơ hưởng chế độ về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp… Thực tế, Công ty BOT Phú Mỹ 3 mới thực hiện được phần trả lương những ngày điều trị..., còn lại DN chưa thực hiện là đang vi phạm pháp luật. Ông Nguyễn Trung Ngạn, Trưởng Ban Chính sách-Pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ là trái pháp luật?

Theo biên bản điều tra TNLĐ của Công ty BOT Phú Mỹ 3, ông Hiếu bị đột quỵ trong lúc đang làm việc, trường hợp này là TNLĐ nhưng nguyên nhân do bệnh lý. Theo công ty, đây là nguyên nhân khách quan không do lỗi của NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ). Do đó, công ty giải quyết chế độ lao động cho ông Hiếu và đơn phương chấm dứt HĐLĐ với ông Hiếu căn cứ vào Điều 36, Bộ luật Lao động 2019.

Bà Nguyễn Quỳnh Thơ, đại diện ủy quyền của Công ty BOT Phú Mỹ 3 cho rằng, công ty vẫn bảo đảm các chế độ cho ông Hiếu từ ngày 4/6/2021 đến 7/6/2022 (trong thời gian ông Hiếu nghỉ việc để điều trị bệnh) như khi đang làm việc. Trong thời gian ông Hiếu điều trị bệnh, DN có liên hệ cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ người lao động giải quyết chế độ lao động. Công ty thấy rằng, ông Hiếu điều trị liên tục 12 tháng nhưng còn di chứng của đột quỵ, sức khỏe chưa phục hồi và vẫn phải tiếp tục điều trị, không có khả năng làm việc trở lại. Do đó, ông Hiếu không thể đảm nhiệm công việc kỹ thuật viên vận hành, buộc công ty phải chấm dứt HĐLĐ.

Bà Thơ thông tin thêm, khi chấm dứt HĐLĐ, DN thanh toán gần 133 triệu đồng cho ông Hiếu với các chế độ: tiền lương, trợ cấp thôi việc; tiền lương và phụ cấp tháng 6/2022; tiền lương tháng 13; tiền lương ngày nghỉ hàng năm trong năm 2022; đóng tiền BHYT, BHXH, BHTN đến tháng 6/2022...

"Nhận ông Hiếu vào làm lại và sắp xếp công việc phù hợp là không khả thi vì hiện ông Hiếu vẫn đang điều trị, chưa phục hồi sức khỏe, gặp khó khăn trong di chuyển, vận động, tiếp thu và phát biểu... Do đó, yêu cầu của ông Hiếu không có cơ sở để DN giải quyết", bà Nguyễn Quỳnh Thơ nói.

Sức khỏe của ông Lưu Chí Hiếu có liên quan tới môi trường làm việc Qua nghiên cứu văn bản trả lời Công ty BOT Phú Mỹ 3 của Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH ngày 29/11/2021 tôi nhận thấy, trường hợp ông Hiếu bị đột quỵ có liên quan đến công việc. Đơn cử, qua thăm khám sức khỏe hàng năm, dù công ty đã biết ông Hiếu có những vấn đề về sức khỏe như: tăng huyết áp, béo phì, hút thuốc, cholesterol máu tăng cao... nhưng vẫn giao công việc không phù hợp với sức khỏe. Thậm chí, ngày 3/6, lúc 10 giờ sáng, ông Hiếu bị chóng mặt dấu-hiệu báo trước cho sức khỏe bất ổn, nhưng công ty vẫn giao việc không phù hợp với sức khỏe. 14 giờ cùng ngày, ông Hiếu phải đạp xe dưới điều kiện trời nắng nóng để đi mở van xả đáy thu hồi nhiệt có liên quan đến nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của NSDLĐ. Do đó, sức khỏe của ông Lưu Chí Hiếu có liên quan tới môi trường làm việc và công việc được giao. Luật sư Thịnh Đình Quang (Hội Luật gia tỉnh)

Đại diện cơ quan chức năng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ông Hiếu tại phiên tòa, ông Nguyễn Trung Ngạn, Trưởng Ban Chính sách-Pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh cho rằng, Công ty BOT Phú Mỹ 3 đơn phương chấm dứt HĐLĐ với ông Lưu Chí Hiếu là trái pháp luật. Bởi khi NLĐ bị TNLĐ không có quy định pháp luật nào cho phép NSDLĐ được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Do đó, công ty căn cứ điểm b, khoản 1, điều 36 Bộ luật Lao động để chấm dứt HĐLĐ đối với ông Lưu Chí Hiếu là hoàn toàn không có căn cứ và cơ sở pháp lý. Những quy định trên không áp dụng cho NLĐ bị TNLĐ. Biên bản điều tra TNLĐ của Công ty BOT Phú Mỹ 3 ghi rõ nguyên nhân TNLĐ là nguyên nhân khách quan không phải do lỗi của ông Hiếu nên theo quy định, ông Hiếu phải được bồi thường TNLĐ. “Hành vi đơn phương chấm dứt HĐLĐ của Công ty BOT Phú Mỹ 3 là trái pháp luật, chưa đúng quy định tại các điều 35, 36 và 37 của Bộ luật Lao động”, ông Nguyễn Trung Ngạn nói.

Trong khi đó, quan điểm của đại diện Viện KSND TX.Phú Mỹ cho rằng, các yêu cầu của nguyên đơn là không có cơ sở.

Nhận định đây là một vụ án khá phức tạp, nên HĐXX quyết định kéo dài thời gian nghị án. Phiên tòa dự kiến sẽ tuyên án vào chiều 18/10 tới.

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc đến bạn đọc.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG