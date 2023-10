Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 23/10, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện H.V.T (SN 1999) và N.V.T (SN 1997, trú tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nilon hàn kín (đối tượng khai là ma túy tổng hợp dạng đá). (Nguyễn Văn)

Tìm chủ sở hữu

Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TX. Phú Mỹ đang mở rộng điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn vào tháng 8 vừa qua. Trước đó, sáng 25/8, Công an TX.Phú Mỹ bắt giữ 8 đối tượng có hành vi tập kết tài sản lấy trộm (chó) tại quán nhậu thuộc phường Mỹ Xuân do Bùi Văn May (SN 1978) làm chủ quán.

Công an TX.Phú Mỹ đang tạm giữ phương tiện gây án gồm: xe máy Exciter BKS 51N5-0617, số máy: 1S94C12106, số khung: RLCE1S9407Y012106; xe máy Exciter BKS 52S5-7442, số máy: 1S920000969, số khung: RLCE1S92057000969; xe máy Yamaha Nouvo BKS 60C1-118.17, số máy: 5P11-365428, số khung: RLCN5BMOBY365420; xe máy Exciter BKS 72F1-674.65 (không rõ số khung, số máy).

Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ thông báo cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của các xe máy trên đến Công an TX.Phú Mỹ làm việc. Trong thời hạn 30 ngày ra thông báo, nếu không có cá nhân đến nhận, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.