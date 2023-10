Tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về phòng cháy và cứu nạn

Trong 2 ngày (11 và 12/10), Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH cho 700 học viên là lãnh đạo UBND cấp xã, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH công an cấp huyện và lực lượng công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã phổ biến thực trạng công tác quản lý Nhà nước về PCCC tại địa phương; trao đổi một số nội dung cơ bản của công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; công tác tham mưu, quản lý, xử lý vi phạm hành chính về PCCC và CNCH, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động; thủ tục, trình tự và phương pháp thực hiện kiểm tra đối với các nội dung yêu cầu về an toàn PCCC và CNCH của cơ sở thuộc Phụ lục IV, Nghị định số 136 của Chính phủ, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh…

Phát biểu tại lớp tập huấn, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các học viên sau khi kết thúc tập huấn cần áp dụng những kiến thức, hiểu biết đã được trao đổi, truyền đạt vào thực tiễn hoạt động tại địa phương nhằm hoàn thành mục tiêu thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC trong những tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị UBND cấp xã, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đối với công tác PCCC và CNCH. Trước mắt, cần tiếp tục triển khai thực hiện đợt cao điểm kiểm tra an toàn PCCC đối với chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao... Qua đó, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, nguy cơ cháy nổ, thực hiện tốt công tác phòng ngừa cháy nổ và bảo đảm an toàn cho nhân dân và doanh nghiệp.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HẢI