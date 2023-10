Tập huấn bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho lực lượng công an

Trong 2 ngày (16 và 17/10), tại TP.Vũng Tàu, Cục Y tế (Bộ Công an) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho công an các đơn vị, địa phương miền Nam.

Tham gia lớp tập huấn có 93 học viên đang công tác tại công an các tỉnh, thành phố: TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Tây Ninh, Bình Dương, Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, công an các thành phố, thị xã, huyện thuộc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các Học viện, Trường Công an Nhân dân và Bệnh viện 30/4.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến các nội dung: Một số điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, liên quan đến công tác công an, các quy định về công tác đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường (yêu cầu, đối tượng, quy trình thực hiện, cơ quan thẩm định,...); Các quy định về thu gom phân loại rác thải tại nguồn, trách nhiệm của lực lượng công an; Hướng dẫn cách triển khai các quy định về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu (thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, lồng ghép biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch); Giới thiệu một số mô hình có thể áp dụng trong các đơn vị công an góp phần tiết kiệm, đem lại lợi ích kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Tin, ảnh: TRÍ HẢI