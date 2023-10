Tạm giữ nam thanh niên lấy xe mô tô đặc chủng của cảnh sát giao thông

Ngày 14/10, Công an TP.Bà Rịa cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Cồ Khắc Chọn (21 tuổi, chỗ ở phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Chọn tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 12/10, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông và trật tự Công an TP. Bà Rịa lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực ngã tư đường Hùng Vương - Nguyễn Văn Trỗi theo kế hoạch. Tại đây, lực lượng chức năng dừng xe mô tô do ông K. (35 tuổi) điều khiển chở theo Cồ Khắc Chọn để kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra phát hiện ông K. vi phạm nồng độ cồn.

Trong lúc lực lượng chức năng đang làm thủ tục để xử lý vi phạm đối với ông K. thì Chọn bất ngờ leo lên xe mô tô đặc chủng của tổ công tác (xe đang nổ máy để bật đèn ưu tiên báo hiệu chốt kiểm tra vào ban đêm theo quy định) rồi bỏ chạy.

Sau đó, Chọn đã điều khiển xe mô tô đến thôn Đông Hải, xã Tân Hải (TX.Phú Mỹ) và dùng tay, chân phá đèn tín hiệu phía sau xe, hai hộc để đồ bên hông xe, bẻ cong biển số rồi điều khiển xe đến một khu đất ở KP. Ông Trịnh, phường Tân Phước (TX.Phú Mỹ).

Xe mô tô đặc chủng bị Chọn đập phá

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an TP.Bà Rịa đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh truy bắt đối tượng và truy tìm xe mô tô nói trên. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã bắt giữ Chọn khi đối tượng đang trốn tại một nhà nghỉ thuộc KP.Ông Trịnh, phường Tân Phước và thu hồi chiếc xe mô tô bị đối tượng chiếm đoạt.

Tại cơ quan công an, Chọn khai nhận, do xe mới mua của người khác nhưng đã bị mất giấy tờ, trên xe còn có một cây chĩa gạo do Chọn mang theo để phòng thân nên khi thấy người đi cùng bị xử lý nồng độ cồn thì nảy sinh ý định lái xe mô tô đặc chủng đi nhằm thu hút sự chú ý của lực lượng chức năng để bạn chạy xe đi. Trước đó, Chọn đã nhậu trong nhiều giờ liền, dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ. Đối tượng cũng có sử dụng ma túy từ trước.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Bà Rịa tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG