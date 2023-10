Ngày 23/10, lực lượng chức năng huyện Châu Đức phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy hội trường tổ chức tiệc cưới ở xã Xuân Sơn. Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát, kiểm tra PCCC ở tất cả cơ sở tổ chức sự kiện đông người.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy.

Đám cháy lan nhanh

Như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin, trưa 22/10, tại Nhà thờ Giáo xứ Xuân Sơn (xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hội trường tiệc cưới nằm trong khuôn viên nhà thờ bị thiêu rụi hoàn toàn. Thời điểm xảy ra cháy, tại hội trường đang diễn ra đám cưới.

Theo các nhân chứng, ngọn lửa phát ra ở dàn nhạc rồi nhanh chóng bùng cháy phía sân khấu. Chỉ trong vài chục giây, ngọn lửa cháy lan khắp nơi, khói bốc lên ngùn ngụt bao phủ toàn hội trường. Hơn 500 khách đang dự tiệc cưới nháo nhào chạy thoát thân. Tại hiện trường sau vụ cháy, phóng viên ghi nhận, hội trường bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiết bị máy móc bên trong cháy đen. Bàn ghế và trần nhà chỉ còn trơ khung sắt.

Ông Nguyễn Sinh Sơn (một khách dự tiệc cưới) kể lại: Lúc xuất hiện cháy, mọi người đang ăn uống, trên sân khấu có người hát góp vui. Phát hiện tia lửa từ dàn nhạc, một nguời lấy ly bia hắt vào dập lửa. Tuy nhiên, tia lửa bắn vào tấm xốp, mút rồi bén vào dàn loa ở cột hội trường và cháy lan rất nhanh.

Chỉ khoảng 30 giây, lửa bùng lên khiến sân khấu bốc cháy dữ dội. Người ở gần dàn nhạc lập tức bỏ chạy, hội trường chìm trong khói lửa. Bốn bức tường và trần hội trường đều có hệ thống cách âm bằng mút, xốp nên lửa cháy lan rất nhanh. Tuy nhiên, hội trường có nhiều cửa nên mọi người dễ dàng thoát ra ngoài, nếu không đã xảy ra thảm họa. “Lúc xảy ra cháy, tôi cũng như mọi người chỉ lo tìm cách chạy ra ngoài chứ không nghĩ được gì”, ông Sơn nói.

Chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy, anh Ngô Đức Thắng (chú rể) cho biết, trong lúc anh cùng cô dâu đi chào bàn cảm ơn quan khách thì xảy ra sự cố. “Lửa và khói bốc lên mù mịt rất khó tìm đường ra. Mọi người lo tháo chạy ra ngoài. Tôi vội kéo vợ chạy theo bản năng, vừa thoát ra bên ngoài thì bên trong lửa, khói bùng lên và tràn ra cả sân”, anh Thắng nói.

Linh mục Phạm Văn Lý, Chánh xứ Giáo xứ Xuân Sơn cho biết, bên trong hội trường có nhiều mút, xốp nên ngọn lửa cháy lan rất nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, lửa lan khắp hội trường, thiêu rụi cả dàn máy lạnh và các thiết bị khác.

Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Châu Đức, sau khi nhận được tin báo, 12 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an huyện cùng phương tiện chữa cháy đã lập tức có mặt tại hiện trường thực hiện nhiệm vụ. Công an huyện đã thông báo cho Đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực 3 tăng cường 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ chữa cháy.

Đến 13 giờ 12 phút, đám cháy được khống chế, không còn khả năng cháy lan ra xung quanh và đến 13 giờ 30 phút thì bị dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm 1 người bị thương, thiệt hại tài sản ước hơn 1,3 tỷ đồng.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh cho biết, nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Dừng hoạt động cơ sở không bảo đảm PCCC

Chiều 23/10, trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, UBND huyện đã có văn bản số 4257/UBND-VP về việc kiểm tra công tác phòng cháy đối với các cơ sở tổ chức sự kiện đông người.

UBND huyện giao Trưởng Công an huyện chỉ đạo lực lượng chức năng căn cứ quy định của pháp luật xử lý, giải quyết vụ hỏa hoạn trong thời gian tới. Đồng thời, tổ chức rà soát, kiểm tra những nơi tổ chức sự kiện đông người như: nhà hàng tiệc cưới, hội trường, trung tâm hội nghị, kể cả của tổ chức tôn giáo...

UBND huyện cũng giao cơ quan công an chủ trì, phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở tôn giáo, tổ chức, cá nhân liên quan. Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT huyện, chủ tịch UBND xã, thị trấn… khi tổ chức hoạt động đông người phải bảo đảm điều kiện PCCC và chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra rủi ro, nhất là về hỏa hoạn. UBND huyện Châu Đức cũng giao Trưởng Phòng VH-TT, Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT huyện, chủ tịch UBND xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền PCCC nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân và người dân.

"UBND huyện cương quyết dừng hoạt động các cơ sở không bảo đảm điều kiện về PCCC; thực hiện nghiêm việc ký cam kết trách nhiệm trong công tác PCCC khi tổ chức hoạt động tập trung đông người", ông Nguyễn Tấn Bản nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN