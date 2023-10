Ra mắt Tổ liên gia an toàn PCCC xã Kim Long (huyện Châu Đức)

Ngày 3/10, UBND xã Kim Long, huyện Châu Đức ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng của xã.

Ra mắt Tổ liên gia an toàn PCCC tại tổ 14 và 16 xã Kim Long, huyện Châu Đức.

Hai Tổ liên gia an toàn PCCC tại tổ 14 và 16, thôn Hưng Long. Riêng Điểm chữa cháy công cộng tại tổ 19, thôn Hưng Long. Dịp này, Công an xã Kim Long cũng tặng 21 bình chữa cháy cho các Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng. Kinh phí thực hiện do công an xã vận động nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ.

Đến nay, toàn huyện Châu Đức có 23 Tổ liên gia an toàn PCCC và 17 Điểm chữa cháy công cộng.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH - MẠNH QUÂN