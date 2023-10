Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và quốc phòng

Ngày 13/10, Công an tỉnh phối hợp Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong Quý III/2023

Trong Quý III, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự và nhiệm vụ quốc phòng.

Các đại biểu tham gia hội nghị

Trong đó, thường xuyên phối hợp tuyên truyền và vận động, giáo dục tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranhh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tuyên truyền cho ngư dân không đánh bắt hải sản trái phép, xâm phạm vùng biển nước ngoài; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội, góp phần giữ vững tình hình an ninh, quốc phòng, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên những hạn chế, tồn tại và đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trong việc thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-NGÔ HUY