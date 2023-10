Ngày 18/10, Công an tỉnh và Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh, trật tự Dự án Tổ hợp Hoá dầu Miền Nam và ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự giai đoạn tiếp theo.

Qua 5 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp, Công an tỉnh và Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn đã tích cực, chủ động thực hiện đúng chức năng và các nội dung ký kết, trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo đảm ANTT, an toàn doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy, nổ tại các dự án, nhà máy; duy trì và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần bảo đảm tốt an ninh, an toàn cho các công trình, dự án và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp

Các đơn vị chức năng của Công an tỉnh đã bắt, xử lý nhiều đối tượng hoạt động vi phạm pháp luật. Trong đó, đã điều tra, xác minh, xử lý 5 vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại các dự án của Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam và Cảng chuyên dùng của Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn. Đặc biệt, vào tháng 5/2023, 2 đơn vị đã phối hợp xây dựng kế hoạch, kịch bản diễn tập, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện thành công diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh, có sự huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, tổ chức tại địa phương.

Tại hội nghị, Công an tỉnh và Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn tiếp tục ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mỗi bên. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân thuộc Công an tỉnh và Công ty TNHH Hoá dầu Long Sơn vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện quy chế phối hợp.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HOAN