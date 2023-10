Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học viên học lái xe

Sáng 6/10, tại trường Trung cấp nghề-Giao thông vận tải tỉnh, Ban ATGT tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật, Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho học viên học lái xe năm 2023.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh tuyên truyền cho học viên tại hội nghị.

Tại hội nghị, hơn 220 học viên của trường Trung cấp nghề - Giao thông vận tải tỉnh (cơ sở 1 và 2) được nghe cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh giới thiệu khái quát về tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; một số quy tắc bảo đảm ATGT. Ngoài ra, học viên cũng được tiếp cận với các nhóm vi phạm chính dẫn đến tai nạn giao thông hiện nay, các yếu tố để lái xe an toàn…

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ cho các học viên. Đồng thời đây cũng là dịp tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách trong hoạt động GTVT; nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt…

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC