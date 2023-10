Nâng cao vai trò lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở

Theo dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đang tổ chức lấy ý kiến, lực lượng hỗ trợ tại địa phương gồm bảo vệ dân phố, dân phòng và công an xã bán chuyên trách sẽ được sắp xếp thành một tổ chức với nhiệm vụ hỗ trợ công an chính quy bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Công an xã bán chuyên trách tại xã Châu Pha tham gia tuần tra, xử lý vi phạm trật tự lòng lề đường.

Lực lượng nòng cốt tại địa phương

TX.Phú Mỹ có 10 xã, phường với tổng số hơn 400 thành viên thuộc lực lượng ANTT cơ sở. Trong đó, công an xã bán chuyên trách có 53 người, bảo vệ dân phố 196 người, còn lại là lực lượng dân phòng. 3 lực lượng này đã phối hợp cùng cán bộ công an chính quy xử lý nhiều vụ việc tại cơ sở. Đây cũng là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, tham gia trực tiếp bảo vệ ANTT, PCCC, hòa giải ở khu phố, thôn, ấp.

Thượng tá Lê Anh Đại, Phó Trưởng Công an TX.Phú Mỹ cho biết, 3 lực lượng này đang hoạt động tích cực tại cấp xã, phường, giúp giải quyết nhiều vụ việc ANTT. Một số công an xã bán chuyên trách có thâm niên vài chục năm, nắm chắc địa bàn nên phối hợp rất hiệu quả cùng lực lượng công an chính quy.

Tuy nhiên, do chế độ dành cho 3 lực lượng này còn hạn chế, thu nhập thấp (chỉ khoảng 1,9 triệu đồng/tháng/người) nên số lượng thành viên thay đổi liên tục. Theo thượng tá Đại, lực lượng cơ sở thường hỗ trợ công an xã, phường vào các giờ rảnh hoặc ban đêm, bởi mỗi người đều có công việc riêng để nuôi bản thân và gia đình.

“Lực lượng cơ sở hiện nay vẫn còn thiếu do chế độ tương đối thấp, ít phụ cấp. Tuy nhiên, các thành viên đều rất nhiệt tình với công việc chung, đồng thời hỗ trợ hết mình khi xử lý các vụ việc ANTT”, Thượng tá Lê Anh Đại nói thêm.

Đề xuất nâng chế độ cho lực lượng cơ sở

Xã Châu Pha (TX.Phú Mỹ) hiện có 12 công an xã bán chuyên trách và 30 dân phòng. Xã Châu Pha cũng có nhiều thành viên với thâm niên khoảng 20 năm trong vai trò bảo đảm ANTT tại địa phương.

Ông Trần Xuân Quang (SN 1977) đã làm việc tại Công an xã Châu Pha được 19 năm với vai trò là công an xã bán chuyên trách (trước kia là công an xã chuyên trách). Từ ngày lực lượng công an chính quy được đưa về địa phương, ông Quang cùng nhiều công an viên khác tiếp tục tham gia hỗ trợ, tham mưu, nắm bắt địa bàn nhằm giữ vững trật tự tại thôn, ấp. Các thành viên hỗ trợ công an xã tuần tra, đề xuất xử lý các tụ điểm phức tạp, phối hợp tham gia xử lý vi phạm về ANTT tại địa phương.

Kể về những lần truy bắt tội phạm, ông Quang cho chúng tôi xem các vết sẹo ở chân, lưng để minh họa thêm cho khó khăn trong công tác bảo đảm ANTT tại địa phương. Ông Quang tâm sự: “Làm ở đây vài chục năm nên tôi thấu hiểu những khó khăn của lực lượng địa phương. Anh em làm việc vì tâm huyết, nhiệt tình, dân cần dân gọi thì mình phải tới”.

Nói về chế độ cho lực lượng cơ sở, ông Quang cho rằng mức lương hàng tháng như hiện nay thấp, không đủ trang trải cuộc sống. Do đó, các thành viên đều phải làm thêm công việc khác, một số người đã bỏ việc để tập trung kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình.

Trước đó, tại hội nghị lấy ý kiến về các dự án luật trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức, đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, việc ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở là cần thiết, bởi đây là lực lượng hỗ trợ rất tốt tại các địa phương. Chỉ tính trong 5 năm qua, lực lượng cơ sở cung cấp 9.881 thông tin với hơn 4.000 tin giá trị; giúp phát hiện gần 2.000 đối tượng vi phạm; giải quyết tốt công tác PCCC tại chỗ.

Đại tá Bùi Văn Thảo cũng đề xuất nên đổi tên ngắn gọn thành “Luật lực lượng trị an tại cơ sở” và bổ sung thêm tiêu chí về cơ cấu dân cư, diện tích, nhằm phân bổ lực lượng cơ sở cụ thể.

Thượng tá Võ Tài Quốc, Trưởng Công an huyện Đất Đỏ góp ý bổ sung một số nội dung liên quan đến Luật. Theo đó, Luật cần quy định cụ hơn thể việc tuyển các trường hợp có án tích khi tham gia vào lực lượng cơ sở. Đồng thời, đề nghị các lực lượng cơ sở có nghiệp vụ chuyên môn chưa cao cần tiếp tục đào tạo và phải làm việc, phối hợp với lực lượng công an chính quy.

Một số ý kiến khác cho rằng chế độ chính sách, cơ chế phối hợp, cơ sở pháp lý của 3 lực lượng tại địa phương còn nhiều hạn chế, thiệt thòi. Do đó, cần tăng mức lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm cho lực lượng này.

