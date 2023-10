Mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo đảm an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH).

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tham gia diễn tập tại tổ liên gia an toàn PCCC số 1, KP.Thạnh Sơn, TT. Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc).

Một người bấm chuông, báo động cả tổ

Phường 11 (TP.Vũng Tàu) có dân số hơn 38 ngàn người với 9.740 hộ, được chia làm 4 khu phố với 110 tổ dân phố. Tại phường này, phong trào toàn dân tham gia PCCC phát triển sâu rộng. Ban, ngành, đoàn thể vận động mỗi hộ dân tự trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay để chủ động xử lý sự cố khi cháy, nổ xảy ra. Bên cạnh đó, phường còn làm tốt công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH cho cán bộ và nhân dân, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch UBND phường 11 cho biết, phường đã xây dựng được 4 mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và 4 mô hình Điểm chữa cháy công cộng. Những mô hình này hoạt động hiệu quả với phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ) nhằm giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân.

Mỗi Tổ liên gia an toàn PCCC có 5-10 hộ dân liền kề nhau (gồm hộ sinh sống và hộ sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh). Mỗi tổ có 5-10 thành viên. Mỗi hộ trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay, 1 dụng cụ phá dỡ (xà beng, kìm cộng lực, búa, rìu...) và lắp đặt 1 chuông báo cháy trước nhà.

Nút ấn và chuông báo cháy của các hộ trong tổ được liên kết với nhau, bảo đảm khi ấn bất kỳ nút nào, toàn bộ chuông đều kêu. Thành viên trong hộ được hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng điện thoại “báo cháy 114” để thông báo khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố; đồng thời được hướng dẫn chi tiết cách sử dụng dụng cụ PCCC...

Mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC cũng được triển khai ở nhiều địa phương trên địa bàn TP.Vũng Tàu và đã phát huy hiệu quả. khoảng 1 giờ sáng 19/9, tại một nhà dân trên đường Nguyễn Trãi (phường 1, TP.Vũng Tàu) xảy ra cháy tủ điện. Đội PCCC và CNCH khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã khẩn trương điều lực lượng chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi, đám cháy đã được chủ nhà cùng người dân xung quanh dập tắt hoàn toàn nên không thiệt hại về người, tài sản thiệt hại không đáng kể.

Phối hợp nhuần nhuyễn

Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh cho biết, mô hình tổ liên gia PCCC đã được thành lập tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại những buổi thực tập phương án chữa cháy, tổ liên gia phối hợp nhịp nhàng với lực lượng PCCC tại cơ sở gồm: thành viên tổ liên gia, tổ dân phố, công an địa phương, chính quyền địa phương… Các thành viên tổ liên gia được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ đó có thể xử lý tình huống cháy nổ ngay từ ban đầu tại cơ sở.

Đơn cử, buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH diễn ra ngày 19/9 tại tổ liên gia an toàn PCCC số 1, KP.Thạnh Sơn, TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) đã đạt mục tiêu đề ra. Tình huống giả định được đặt ra, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, tại nhà số 48 Bạch Đằng, TT.Phước Bửu do ông Lê Đình Công làm chủ hộ xảy ra cháy. Nguyên nhân do chập điện, đám cháy nhanh chóng lan nhanh, tạo nhiều khói dày đặc lan ra khu vực và bao trùm toàn bộ không gian trong nhà, che kín đường, lối thoát nạn. Khi xảy ra cháy, trong nhà có 1 người lớn bị mắc kẹt.

Ngoài tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC cho các thành viên tổ liên gia an toàn PCCC, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC toàn tỉnh tiếp tục tổ chức diễn tập phương án PCCC theo tình hình thực tế tại các khu dân cư. Từ đó, thành viên tổ liên gia và lực lượng PCCC cơ sở có thể xử lý tình huống cháy nổ, CNCH kịp thời khi xảy ra cháy nổ. (Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi,

Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh)

Khi phát hiện ra cháy, chủ hộ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy phun vào đám cháy. Tuy nhiên, do đám cháy lớn nên không thể khống chế, chủ hộ hô hoán báo cháy. Hộ kế bên nghe thấy nhanh chóng bấm chuông báo cháy. Đồng thời, báo động cho những hộ dân trong tổ liên gia khẩn trương mang theo trang thiết bị, phương tiện được trang bị tại hộ gia đình chạy sang hỗ trợ.

Khi thấy đèn báo cháy sáng cùng tiếng hô hoán mọi người, thành viên tổ liên gia xác định được nhà bị cháy. Tổ trưởng tổ liên gia phân công nhiệm vụ cho từng người tổ chức chữa cháy và CNCH. Lãnh đạo UBND TT.Phước Bửu sau khi tiếp nhận thông tin đã điều động lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, y tế nhanh chóng xuống hiện trường để phối hợp tổ chức cứu người, chữa cháy nhằm khống chế, dập tắt đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng được huy động tới hiện trường nắm tình hình, tiếp nhận quyền chỉ huy, tổ chức trinh sát, tìm người người bị nạn và kiểm tra tình trạng đám cháy, triển khai đội hình 2 lăng B phun nước, chống cháy lan, dập tắt đám cháy. Đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

Tương tự, tình huống diễn tập chữa cháy xảy ra tại căn nhà số 17/3 đường Hồ Quý Ly, phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu) cũng đã thể hiện được sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng cơ sở trong công tác xử lý đám cháy ngay từ ban đầu, không để thiệt hại về người và tài sản.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN