Kiểm tra toàn diện nhà xe Thành Bưởi sau vụ tai nạn ở Đồng Nai

Bộ GT-VT yêu cầu các sở GT-VT tăng cường kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định" trên địa bàn sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đồng Nai.

Hiện trường vụ tai nạn liên quan đến xe khách giường nằm của Nhà xe Thành Bưởi. (Ảnh: TTXVN)

Bộ GT-VT vừa có văn bản triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai ngày 30/9, trong đó yêu cầu kiểm tra kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.

Theo đó, Bộ GT-VT đề nghị UBND TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các sở GT-VT chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô có phương tiện và người lái liên quan trong vụ tai nạn; xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Bộ GT-VT đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo sở giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Sở GT-VT TP.Hồ Chí Minh, Bình Thuận trong kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô đối với đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô có phương tiện và người lái xe liên quan trong vụ tai nạn.

Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để nâng cao an toàn trên tuyến Quốc lộ 20; bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu nạn tại các đoạn đèo dốc (nếu cần thiết) trên các tuyến quốc lộ trong cả nước; kiểm tra toàn diện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải bằng xe ôtô của Sở GT-VT TP.Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận, báo cáo bộ kết quả kiểm tra trước ngày 5/11/2023.

Các sở GT-VT địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định" trên địa bàn; tăng cường phối hợp với lực lượng CSGT và công an các địa phương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn giao thông của đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn, đặc biệt việc thực hiện các quy định về thời gian lái xe, tốc độ, điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, điều kiện của người lái xe kinh doanh vận tải, chở đúng số người quy định…

ĐỨC ANH (tổng hợp)