Khen thưởng người dân dũng cảm truy bắt tội phạm

Ngày 3/10, Công an TP.Bà Rịa tổ chức trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho ông Trang Tử Tinh Tấn có thành tích xuất sắc trong truy bắt các đối tượng cướp giật tài sản, xảy ra ngày 7/8, tại đường Nguyễn Tất Thành (KP.4, phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa).

Đại diện Công an TP.Bà Rịa đến nhà trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho ông Trang Tử Tinh Tấn.

Trước đó, khoảng 16 giờ 15 ngày 7/8, tại địa điểm trên, Lý Văn Lâm (SN 2004) và Lý Văn Bình (SN 2002, anh họ của Lâm, cùng trú tại phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa) thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của 1 người phụ nữ đang lưu thông trên đường, nhưng bị người này gạt tay ra và tấp xe vào lề đường rồi truy hô.

Lúc này, ông Tấn đang đi trên đường nghe truy hô nên dùng xe của mình đâm vào xe 2 đối tượng trên khiến chúng ngã xuống đường. Khi ông xông vào khống chế đối tượng thì Lâm rút dao tự chế ra đe dọa. Sau đó, bọn chúng chạy đến lấy xe định bỏ chạy, nhưng xe bị hư. Chúng lấy xe của ông Tấn chạy đến ngã ba đường Nguyễn Thần Hiến-Đoàn Thị Điểm rồi bỏ lại xe và lên xe của đồng bọn tẩu thoát.

Qua xác minh, Công an TP. Bà Rịa phối hợp Công an phường Kim Dinh, đưa Lý Văn Lâm về làm việc. Đến 10 giờ ngày 9/8, Lý Văn Bình cũng đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG