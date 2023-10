Hướng đến kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh vừa giám sát công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhiều địa phương đề xuất những phương án kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trong thời gian tới.

Đoàn Giám sát HĐND tỉnh giám sát về công tác bảo đảm an toàn giao thông tại TP.Bà Rịa.

Tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn

Là thành phố du lịch của tỉnh, từ năm 2021 đến nay, công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn TP.Vũng Tàu được Đảng ủy, UBND, Công an thành phố đặc biệt quan tâm. TP.Vũng Tàu đặt tiêu chí kéo giảm TNGT là một trong những mục tiêu quan trọng hàng năm, cùng với đó là điều tiết, xử lý ùn tắc giao thông vào dịp lễ, Tết.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an TP.Vũng Tàu, giai đoạn này, thành phố đã xảy ra 425 vụ TNGT làm 144 người chết, 254 người bị thương. 3 tiêu chí (số vụ, người chết, bị thương) TNGT giảm theo từng năm thể hiện sự cố gắng của lực lượng CSGT trong suốt thời gian qua.

9 tháng năm 2023, Đội CSGT-TT Công an TP.Vũng Tàu liên tục tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên khắp các tuyến đường, qua đó kéo giảm rõ rệt TNGT liên quan đến uống rượu bia. “CSGT gần như đêm nào cũng lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn. Do đó, chỉ tính riêng 9 tháng năm 2023, lực lượng chức năng xử phạt 1.029 trường hợp vi phạm nồng độ cồn”, thượng tá Nguyễn Văn Luyện thông tin thêm.

Còn tại TP.Bà Rịa, từ năm 2021 đến nay, tình hình TNGT cũng kéo giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Cụ thể, thành phố xảy ra 103 vụ TNGT làm 40 người chết, 90 người bị thương, thiệt hại hơn 800 triệu đồng. Lực lượng chức năng xử phạt VPHC trật tự ATGT với hơn 5.000 trường hợp, trong đó chủ yếu vi phạm nồng độ cồn và nón bảo hiểm. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Đội CSGT-TT TP.Bà Rịa trong quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT kết hợp ngăn chặn hàng chục trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy khi điều khiển phương tiện.

Qua buổi giám sát bảo đảm ATGT tại TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa và huyện Long Điền, Đoàn giám sát đánh giá cao cố gắng của lực lượng công an, đặc biệt là CSGT trong kiềm chế TNGT. Ngoài việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm Luật Giao thông, lực lượng CSGT còn trực tiếp tham gia tuyên truyền pháp luật tại các cơ sở trường học, khu dân cư. Đây cũng là giải pháp thiết thực giúp người dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh lập chốt kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn trên QL51.

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn

Trung tá Phan Quốc Việt, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an Vũng Tàu nhìn nhận, tiêu chí TNGT và vấn đề bảo đảm TTATGT là 2 nhiệm vụ chính của lực lượng CSGT trong suốt thời gian qua. Trong 5 năm qua TP.Vũng Tàu giảm hẳn TNGT, đặc biệt trong 2 năm vừa qua, lực lượng CSGT làm rất “gắt” nên tình hình TNGT cũng giảm theo. Trung tá Phan Quốc Việt chia sẻ: “9 tháng năm 2023, TP.Vũng Tàu giảm 13 người chết, đây là con số rất đáng mừng. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là 1 trong 9 tỉnh có 3 tiêu chí TNGT giảm trên cả nước. Để đạt kết quả này thì cần phải có sự nỗ lực của lực lượng CSGT, thậm chí có người 30 ngày chưa được nghỉ, ngày lễ, Tết phải trực 100% quân số”.

Dù đạt được kết quả nêu trên, tuy nhiên các địa phương cũng nêu lên những khó khăn trong công tác bảo đảm ATGT cần tháo gỡ như xử lý “xe vô chủ” tại kho bãi, trang thiết bị và phương tiện tuần tra xuống cấp,…

Cụ thể, TP.Vũng Tàu hiện nay có kho tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính (VPHC) rộng khoảng 2.000m2. Tuy nhiên, kho bãi này hiện quá tải do hàng năm phải tiếp nhận khoảng 2.000 xe mô tô, 75 xe ô tô cùng hàng trăm phương tiện xe các loại. Đây cũng là khó khăn của Công an TP.Bà Rịa và Công an huyện Long Điền khi công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn đang được triển khai quyết liệt, số phương tiện tạm giữ tăng lên từng ngày (trong đó có xe vô chủ).

Các địa phương nêu thủ tục hành chính hiện nay còn rườm ra, đơn cử một hồ sơ VPHC in quá nhiều biểu mẫu và phải ký 1 hồ sơ hơn 10 chữ ký, điều này gây phiền hà, mất thời gian cho cả người dân và cán bộ xử lý hồ sơ. Công an các địa phương cũng đề xuất sớm có giải pháp tháo gỡ về bổ sung máy móc trang thiết bị, phương tiện công tác xử lý; bổ sung nhân lực nhằm bảo đảm tốt TTATGT trên địa bàn phụ trách; sớm tinh giản các biểu mẫu trong xử phạt hành chính.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh, vấn đề kho bãi tạm giữ phương tiện là vấn đề “khó chung” của cả tỉnh. Bởi hiện nay khi các địa phương và PC08 liên tục xử lý vi phạm nồng độ cồn, thậm chí Cục CSGT (C08) cũng kết hợp xử lý vi phạm này thì số lượng phương tiện tạm giữ sẽ tăng đột biến, trong đó có nhiều trường hợp chấp nhận bỏ xe.

Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng, Phó Trưởng Phòng PC08 thông tin thêm: “Về xử lý vi phạm nồng độ cồn, nếu ô tô thì chủ phương tiện sẽ mau chóng đến thi hành quyết định xử phạt, nhưng xe máy có giá trị thấp có trường hợp chấp nhận bỏ xe. Công an tỉnh đã tham mưu, có phương án xây dựng kho bãi để giải quyết khó khăn này”.

Những vấn đề khó khăn, vướng mắc tại các địa phương được Đoàn Giám sát HĐND tỉnh tổng hợp và ghi nhận. Đây là cơ sở để Đoàn giám sát có buổi làm việc với Công an tỉnh cũng như lãnh đạo tỉnh nhằm sớm đưa ra giải pháp tháo gỡ.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN