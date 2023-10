Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh: Góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

25 xây dựng và phát triển, Câu lạc bộ (CLB) Công an hưu trí tỉnh có nhiều đóng góp quan trọng trong tập hợp, đoàn kết các thế hệ cán bộ công an, đồng thời phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của cán bộ công an hưu trí, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương nói riêng, cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh nói chung.

Lễ cắt băng khánh thành Phòng tưởng niệm cố Thượng tướng, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ và các anh hùng Liệt sĩ CAND.

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Với tổ chức ban đầu ở một cấp (giai đoạn 1997-2014), CLB có 96 hội viên, đến nay, CLB Công an hưu trí có trên 1.000 hội viên từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Năm 2015, Đại hội lần thứ nhất bầu ra Ban Chấp hành và thông qua quy chế hoạt động. Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Châu Văn Mẫn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí nhiệm kỳ 2015-2018.

CLB Công an hưu trí đã tổ chức nhiều hoạt động tích cực, nổi bật như: xây dựng nhà làm việc, nhà truyền thống của CLB, phòng tưởng niệm cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ và các anh hùng, liệt sĩ lực lượng vũ trang nhân dân ngành công an; tổ chức hội thảo thân thế sự nghiệp cố Bộ trưởng Bộ Công an Bùi Thiện Ngộ, nguyên Giám đốc Công an Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo; khánh thành phòng tưởng niệm cố Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ và Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, Lê Thành Duy, Tạ Văn Sáu; đề xuất đặt tên đường Bùi Thiện Ngộ tại địa bàn thành phố Vũng Tàu; hội thảo về những đóng góp của cán bộ công an hưu trí trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công an về tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tại nơi cư trú; tham gia đóng góp xây dựng lịch sử Công an tỉnh các thời kỳ, các đề án An ninh tình báo, trật tự an toàn xã hội, ANTT các KCN, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ…

Cũng trong thời kỳ này, CLB Công an hưu trí cấp tỉnh và ở các địa phương tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực, giúp xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên, hội viên. Điển hình là hoạt động hội thao vì ANTQ, văn hóa - văn nghệ, tổ chức về nguồn tại các địa danh lịch sử (Côn Đảo, chiến khu D, Trung ương Cục miền Nam hay thăm hỏi, giúp đỡ, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà các đồng chí lớn tuổi hoặc ốm đau…). Những hoạt động này tạo khí thế tích cực rèn luyện sức khỏe, chăm lo đời sống tinh thần để hội viên tiếp tục đóng góp vào phong trào, nhiệm vụ công tác công an ở địa phương, nơi cư trú và Công an tỉnh.

Đại tá Đinh Xuân Ngọ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh BR-VT (nhiệm kỳ 2021-2024) trao quyết định bàn giao nhà cho bà Thiềm Thị Yến, hội viên CLB Công an hưu trí huyện Đất Đỏ.

Phát huy những kết quả đạt được, trong các giai đoạn tiếp theo, CLB Công an hưu trí tỉnh và các cấp có nhiều đóng góp tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương, bảo đảm ANTT của công an cơ sở.

Đặc biệt, năm 2021, dịch COVID-19 ảnh hưởng và tác động lớn đến đời sống cũng như hoạt động của cán bộ công an hưu trí. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh, để bảo đảm hoạt động của CLB, Ban chủ nhiệm cân nhắc, lựa chọn những hoạt động hiệu quả, thiết thực. Đồng thời, tranh thủ sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh để thực hiện tốt các chính sách với cán bộ chiến sĩ công an nghỉ hưu.

Phát huy tinh thần “tuy có hưu, nhưng không nghỉ”, ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiềm chế và kiểm soát, Ban chủ nhiệm CLB tăng cường công tác an sinh xã hội, thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống cán bộ hội viên để có sự quan tâm, động viên, giúp đỡ kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng đội sâu sắc.

Điển hình, tháng 6/2022, CLB Công an hưu trí tỉnh đóng góp, vận động tiền để xây dựng căn nhà Nghĩa tình đồng đội cho hội viên Thiềm Thị Yến, sinh năm 1957, cư trú tại ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ. Bà Thiềm Thị Yến tham gia cách mạng năm 1971, công tác tại an ninh huyện Long Đất, đến năm 1976 được biệt phái làm Phó Công an xã Phước Hội và đã xin nghỉ việc, hưởng chế độ một lần vào năm 1979. Cán bộ, hội viên CLB Công an hưu trí các cấp, công an các đơn vị, địa phương và các nhà hảo tâm đóng góp hơn 210 triệu đồng để xây nhà, mua sắm trang thiết bị, đồ gia dụng thiết yếu tặng gia đình hội viên Thiềm Thị Yến.

Tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ bảo vệ ANTQ

25 năm qua, hoạt động của CLB luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, của ngành và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an tỉnh. Tại các kỳ đại hội, Ban chủ nhiệm luôn có những đánh giá sâu sắc, đúc rút kinh nghiệm để đề ra nghị quyết của nhiệm kỳ mới, trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tích đã đạt được, điều chỉnh, bổ sung những nội dung, vấn đề phù hợp với tình hình mới.

Ngày 1/8/2023, Bộ Nội vụ ký quyết định thành lập Hội cựu CAND Việt Nam. Ngày 5/10/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội cựu CAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là mốc lịch sử quan trọng, là sự ghi nhận, đánh giá của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND, là nguồn động viên to lớn để các Hội viên cựu CAND tiếp tục rèn luyện, phấn đấu giữ vững, phát huy hình ảnh của người chiến sĩ CAND, tiếp tục cống hiến những kinh nghiệm, trí tuệ của mình cho sự nghiệp bảo vệ ANTQ, xây dựng Đảng, chính quyền cũng như các phong trào an sinh xã hội.

Ban chủ nhiệm các thời kỳ chủ động phối hợp với các tổng cục, vụ cục Bộ Công an, ban, ngành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc, các phòng của Công an tỉnh tổ chức những hoạt động ý nghĩa, tạo sự phấn khởi giúp hội viên vui tươi, sống khỏe, sống vui, sống có ích.

Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nói: “Ban Chủ nhiệm nói riêng và CLB Công an hưu trí tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung trong những năm qua góp phần quan trọng vào sự nghiệp chung, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh các thời kỳ luôn ghi nhận sự đóng góp về công sức, trí tuệ của cán bộ công an hưu trí, đặc biệt là ban chủ nhiệm và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ. Qua đó, góp phần làm tăng cường sự gắn bó, kết nối giữa các thế hệ, nêu gương cho thế hệ cán bộ chiến sĩ công an trẻ. Đồng thời tạo niềm tin, động lực để mỗi đồng chí công an khi đã nghỉ hưu tiếp tục tham gia đóng góp trí lực cho Đảng, cho ngành, cho gia đình và xã hội, giữ vững mục tiêu, lý tưởng mà mình lựa chọn ngay cả khi trở thành cán bộ hưu trí, giữ trọn lời thề thiêng liêng dưới lá cờ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin mà Đảng và Nhân dân giao cho”.

Bài, ảnh: ĐINH XUÂN NGỌ