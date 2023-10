Ngày 4/10, Công an tỉnh tổ chức lễ bế giảng lớp huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu năm 2023.

Thượng tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện

Trong gần 3 tháng tham gia tập huấn, huấn luyện, các học viên đã được quán triệt, học tập các chuyên đề liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; quy trình công tác giải quyết các vụ việc tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn; các động tác kỹ thuật chiến đấu cơ bản; bắn súng quân dụng; võ thuật Công an Nhân dân; chiến thuật chiến đấu và thực hành phương án tác chiến của Cảnh sát cơ động; nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ…Với tinh thần: “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập", “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu", 100% cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu đã hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đã đề ra với kết quả cao.

Các chiến sỹ tham gia huấn luyện.

Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh gồm 3 đại đội và 1 Trung đội Cơ giới vận tải, với tổng số 382 đồng chí, là cán bộ, chiến sĩ hiện đang công tác tại công an các đơn vị, địa phương.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HẢI