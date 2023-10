AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 30/10/2023

Trộm cắp tài sản

Ngày 30/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1979, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại đường Lương Thế Vinh, phường 9. Trước đó, tại địa điểm trên, Sơn trộm xe máy biển số 72C2-213... của bà N.T.T.N (SN 1986, chỗ ở TP. Vũng Tàu). (Nguyễn Văn)

Cho vay lãi nặng

Ngày 30/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, từ tháng 2 đến tháng 4/2023, L.T.T.V (SN 1986, trú tại huyện Xuyên Mộc) và N.X.T (SN 1989, trú tại tỉnh Hà Nam) cho bà C.Q.T (SN 1990, trú tại TP. Vũng Tàu) vay tiền nhiều lần với lãi suất ước tính 1% ngày. Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, V. và T. thu lợi bất chính 270 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Tông vào xe ba gác máy, 1 người tử vong

Đó là hậu quả vụ TNGT xảy ra tại đường giao thông nông thôn thuộc tổ 3, ấp Thèo Lèo, xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc). Theo Công an huyện Xuyên Mộc, xe mô tô biển số 72G1-768... do ông D.V.T (SN 1999, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông đến đoạn đường trên thì va chạm với xe ba gác máy đang dừng đỗ ven đường do ông T.V.H (SN 1990, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển. Hậu quả, ông T. tử vong. Hiện nguyên nhân vụ TNGT đang được Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra làm rõ. (Sơn Khê)