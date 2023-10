AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 20/10

Tông vào cột điện, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường Đá Bạc-Bông Trang, thuộc ấp Nhân Thuận, xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc). Theo Công an huyện Xuyên Mộc, xe mô tô biển số 72G1-735.. do ông B.X.Đ (SN 1999, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển đến địa điểm trên thì tông vào cột điện khiến ông Đ tử vong tại hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ TNGT đang được Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra làm rõ. (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 20/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, G.N.C (SN 1988, trú tại TP.Vũng Tàu) ngồi nhậu cùng 2 người khác tại bãi đất trống trong hẻm 15, đường Phước Thắng, phường 12, thì T.V.P (SN 1983, trú tại tỉnh Hậu Giang) đến ngồi nhậu chung. Lúc này, P. rủ mọi người tiếp tục nhậu nhưng C. không đồng ý dẫn đến cãi nhau. Sau đó, C. đi ra bãi đất trống lấy 1 khúc gỗ hình trụ đánh 2 cái vào vùng đầu và lưng của P. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 20/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Đ.T.T (SN 1997, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại trước Chung cư GoldSea, đường Hoàng Hoa Thám, phường 2. Tang vật thu giữ gồm 4 gói nhỏ nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt, 2 viên nén không rõ hình dạng (đối tượng khai là ma túy đá). (Lê Nguyễn)

Truy nã đầu thú

Ngày 20/10, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Trần Minh Luận (SN 2005, trú tại huyện Xuyên Mộc) ra đầu thú theo quyết định truy nã ngày 10/10/2023, của Công an huyện Xuyên Mộc về hành vi trộm cắp tài sản. (Sơn Khê)