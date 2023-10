AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 15/10/2023

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 15/10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý N.T.H.M (SN 1994, chỗ ở xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực cổng chùa Bửu Hạnh, thuộc tổ 6, Thôn Phước Long, xã Tân Hòa. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Thực hiện khám xét nơi ở của M., lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 15/10, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, bà N.T.T.V (SN 1985, trú tại ấp Đồng Trung, xã An Nhứt, huyện Long Điền) phát hiện cánh cửa phòng ngủ trong nhà bị đập phá. Qua kiểm tra phát hiện bị mất 43 triệu đồng và một số nữ trang. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Cao Trí (SN 1982, trú tại TP. Vũng Tàu) là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên. (Phước An)

Tìm chủ sở hữu

Quá trình điều tra vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 6/9/2023, tại trước địa chỉ 43 Triệu Việt Vương, phường 4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA SIRIUS, màu Đỏ - Đen, số máy: 5C63677861, biển số 72H1 - 047.93; 1 biển số xe mô tô: 53V9 - 7919. Mọi thông tin thu thập liên quan đến vụ việc trên xin thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐ: 0254.3856.241 hoặc 0937.939.367, ĐTV: Vũ Xuân Hòa) để giải quyết.