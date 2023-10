AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm tài sản

Ngày 29/10, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà bà N.N.C. (SN 1997, thôn Sơn Thuận, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) do N.V.T. (SN 1985, trú tại huyện Xuyên Mộc) thực hiện. Tài sản thiệt hại 3 ĐTDĐ. (Nguyễn Văn)

Đánh bạc trong vườn tràm

Ngày 29/10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại vườn tràm thuộc thôn Phước Hải, xã Tân Hải, Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang 20 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu. Tang vật thu giữ gồm 10 triệu đồng trên chiếu bạc cùng dụng cụ đánh bạc. Công an TX.Phú Mỹ ra quyết định tạm giữ hình sự 17 đối tượng và đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng còn lại. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 29/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại một tiệm game trên đường 30/4, phường 11 (TP.Vũng Tàu) do N.N.B. (SN 2006, trú tại TP.Hồ Chí Minh) thực hiện. Tang vật thu giữ gồm 4 gói nilon hàn kín, bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy). (Phước An)

Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng

Ngày 29/10, Công an TP.Bà Rịa phối hợp với Công an phường Kim Dinh và Hạt kiểm lâm liên huyện Châu Đức-Bà Rịa tiếp tục điều tra vụ khai thác rừng trái phép tại KP.Hải Dinh, phường Kim Dinh do L.T.G. (SN 1981, trú tại TX.Phú Mỹ) thực hiện. Tang vật thu giữ gồm 9 cây gỗ (nghi là gỗ cẩm lai). (Trí Nhân)