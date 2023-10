AN NINH - TRẬT TỰ

Một người tử vong vì tông vào xe máy kéo

Đó là vụ TNGT xảy ra tại tỉnh lộ 328 (thuộc ấp Bàu Chiên, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc). Theo Công an huyện Xuyên Mộc, xe mô tô biển số 60B6-836... do ông L.A.B. (SN 1972, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển đến đoạn đường trên thì va chạm với xe máy kéo đang đỗ bên đường cùng chiều phía trước do ông N.V.M. (SN 1964, trú tại tỉnh Bình Thuận) điều khiển. Hậu quả, ông B. tử vong. Nguyên nhân vụ TNGT đang được Công an huyện Xuyên Mộc điều tra làm rõ. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại trước số 41 Bến Nôm (phường Rạch Dừa). Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang N.T.T. (SN 1994, trú tại TP.Vũng Tàu) tàng trữ trái phép 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 13/10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại đoạn đường thuộc ấp 2 (xã Tóc Tiên). Theo thông tin ban đầu, ông T.L.T.N. (SN 1997, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển xe máy đến địa điểm trên thì bị 3 đối tượng đi trên 1 xe máy chặn lại. Sau đó, 1 đối tượng dùng dao tự chế chém ông N. gây thương tích. (Trí Nhân)

Trộm xe máy

Ngày 13/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại hẻm 1410 (đường 30/4, phường 12). Theo trình bày của bị hại, tại địa điểm trên, bà P.T.H. (SN 1984, trú tại TP.Vũng Tàu) bị trộm 1 xe máy hiệu Piagio Vespa biển số 72C2-062... (Lê Nguyễn)