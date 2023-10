AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 11/10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích, xảy ra tại KP. Phước Lập, phường Mỹ Xuân. Trước đó, T.V.C.T. (SN 1990, trú tại TX.Phú Mỹ) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với N.T.P. (SN 1996) và N.T.Đ. (SN 1997, trú tại tỉnh Khánh Hòa). Trong lúc đánh nhau, T.V.C.T. dùng dao chém Đ. gây thương tích. Sau đó, T.V.C.T. bị Đ. và P. dùng dao chém gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 11/10, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, ông P.B.H. (SN 1954, trú tại huyện Xuyên Mộc) phát hiện vườn cây tràm của gia đình (tổ 1, ấp 4, xã Hòa Hội) bị cưa trộm. Qua kiểm tra, số cây tràm bị cưa có diện tích khoảng 9.000m2. Lực lượng chức năng tạm giữ tại hiện trường 4.090 kg tràm đã lột vỏ. (Lê Nguyễn)

Xâm hại trẻ vị thành niên

Ngày 11/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý V.T.T. (SN 2005, trú tại TP.Hồ Chí Minh) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ, do có quan hệ yêu đương, nên tại một khách sạn trên đường Phan Văn Trị, phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu), T. quan hệ tình dục với N.T.T.D. (SN 2008, trú tại TP.Hồ Chí Minh). (Sơn Khê)

Tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 11/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại căn hộ thuộc chung cư DIC Phoenix, khu đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh. Trước đó, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang 10 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 đĩa sứ màu trắng, trên đĩa có chất bột màu trắng, 2 gói nilon bên trên có dòng chữ Ferari (các đối tượng khai là ma túy loại nước vui) đã sử dụng hết và dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. (Phước An)