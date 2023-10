AN NINH - TRẬT TỰ

Rủ nhau vào nhà nghỉ chơi ma túy

Ngày 6/10, Công an TX.Phú Mỹ khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại xã Châu Pha.

Trước đó, trưa 27/9, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp cùng Công an xã Châu Pha bắt quả tang Ngô Ngọc Phú (SN 1990), Trần Hoài Nam (SN 1984, biệt danh Nam Thiếp), Nguyễn Hoàng Quân (SN 1989) và Lý Hồng Ngân (SN 1990, cùng ngụ TX.Phú Mỹ) đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ trên địa bàn thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha.

Qua củng cố hồ sơ, Công an TX.Phú Mỹ đã khởi tố 3 bị can Phú, Nam và Quân về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân về hành vi “sử dụng trái phép chất ma túy”. (Hàn Lập)

Cố ý gây thương tích

Ngày 6/10, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại trước nhà thờ Dũng Lạc, KP 3, phường Phước Nguyên. Trước đó, do mâu thuẫn từ trước, V.N.H (SN 1992, trú tại TP. Bà Rịa) và Đ.A.T (SN 1983, trú tại TP. Bà Rịa) hẹn đánh nhau. H cùng 3 người khác (chưa rõ lai lịch) mang theo hung khí đi trên 2 xe mô tô và 1 ô tô loại 7 chỗ (chưa rõ chủng loại, biển số) đến trước nhà thờ Dũng Lạc thì gặp T. cùng 5 người. Tại đây, hai bên dùng hung khí chém nhau, nhóm của H bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, người điều khiển xe ô tô loại 7 chỗ nhóm của H. va quẹt vào T. và một người khác gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Trộm tài sản

Ngày 6/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Võ Tuấn Anh (SN 2001, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Tuấn Anh nhặt được 1 chìa khóa (loại Smart key) trước nơi ở tại phường 7 (TP.Vũng Tàu). Sau khi kiểm tra, Tuấn Anh xác định chìa khóa trên của xe máy SH 125i, biển số 72C2-400.. của ông N.N.T (SN 1994, chỗ ở phường 7, TP. Vũng Tàu) dựng tại tầng trệt trong cùng căn nhà. Sau đó, Tuấn Anh trộm xe trên rồi đưa về TP. Bà Rịa cất giấu. (Nguyễn Anh)

Xâm hại trẻ vị thành niên

Ngày 6/10, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, từ tháng 8/2022, đến tháng 10/2022, tại KP.Tường Thành, TT. Đất Đỏ, qua quen biết trên mạng xã hội, Trần Văn Vũ (SN 2003, trú tại huyện Đất Đỏ) thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhiều lần với H.N.P (SN 2006, trú tại huyện Long Điền). Ngày 4/6/2023, P. sinh 1 bé gái tại Bệnh viện Bà Rịa. (Nguyễn Văn)

Xe đạp va chạm với ô tô, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại trước số 57, đường Nguyễn Thái Học, phường 7 (TP. Vũng Tàu). Theo Công an TP.Vũng Tàu, xe ô tô biển số 72B-019.. do ông T.K.Q (SN 1984, trú tại TP.Hồ Chí Minh) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Thái Học. Khi đến đoạn đường trên thì va chạm với xe đạp do bà N.T.A (SN 1951, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển. Vụ tai nạn làm bà A.tử vong. Hiện nguyện nhân vụ TNGT đang được Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ. (Sơn Khê)