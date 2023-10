AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 5/10, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại một quán ăn ở KP 4, phường Phước Hưng, L.V.Q (SN 1992, trú tại TP. Bà Rịa, phụ bếp) mâu thuẫn với người tên P. Sau đó Q. bỏ khỏi quán đi ra đường 27/4. P. cùng 4 đối tượng khác (chưa rõ danh tính) đuổi theo và đánh Q. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 5/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Hoàng Cao Sơn (SN 1997, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản, xảy ra trên tàu cá H.L, số hiệu BV98434TS đang neo đậu tại cảng Incomap, phường 5 (TP. Vũng Tàu). Tại tàu cá trên, Sơn trộm 2 ĐTDĐ. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/10, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý, xảy ra tại KP.Phước Điền, TT.Phước Hải. Trước đó, tại địa điểm trên, Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang Đ.V.Đ (SN 2001, trú tại huyện Đất Đỏ) tàng trữ trái phép 1,2859 gram ma túy đá. (Phước An)

Xâm phạm chỗ ở của người khác

Ngày 5/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục xử lý Nguyễn Duy Tuyên (SN 1983, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác. Theo hồ sơ, từ ngày 18/3 đến nay, tại 1 căn nhà trong hẻm 80 Đô Lương, phường 11, tuy chưa hoàn thành giao dịch dân sự về mua bán nhà đất với hộ ông N.P (SN 1963, trú tại TP.Vũng Tàu) nhưng Tuyên tự ý cắt khóa, dọn đồ đạc trong nhà ông N.P và tự ý cho người khác thuê lại. (Trí Nhân)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 5/10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Ninh Đức Trung (SN 1990, trú tại tỉnh Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, Trung lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân N.V.T (SN 1973, trú tại TX. Phú Mỹ) tài sản 300 triệu đồng. (Sơn Khê)

Xe máy va chạm xe ô tô, 1 người tử vong

Đó là hậu quả của vụ TNGT xảy ra tại giao lộ đường 2/9 và đường hẻm 468 (đường 2/9), phường Nguyễn An Ninh. Theo Công an TP.Vũng Tàu, xe ô tô biển số 72C-027.. do ông V.Đ.C (SN 1981, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường 2/9, khi đến giao lộ trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 59L1-574.., do ông H.Đ.D (SN 1991, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển. Vụ tai nạn làm ông D. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ. (Nguyễn Anh)