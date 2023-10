AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 1/10, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý P.T.T. (SN 1995) và P.T.T.N. (SN 1997, cùng trú tại xã Long Phước, TP.Bà Rịa) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, tại tổ 4, ấp Tây, xã Long Phước, do mâu thuẫn cá nhân, 2 đối tượng trên dùng tay, chân đánh chị C.T.V. (SN 1986, trú tại TP.Bà Rịa) bị thương tích ở vùng đầu và mắt. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 1/10, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra tại đường Trần Phú, ấp Tây, xã Hòa Long. Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang D.T.T. (SN 1991, trú tại TP.Bà Rịa) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 gói nhỏ nilon hàn kín, bên trong có chứa chất kết tinh màu trắng (đối tượng khai là ma túy đá). (Nguyễn Văn)

Trộm xe máy

Ngày 1/10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Lê Văn Cảnh (SN 1993, trú tại tỉnh Đồng Nai) về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại đường Hội Bài - Tóc Tiên (xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ). Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, Lê Văn Cảnh cùng Nguyễn Văn Phúc (SN 1987), Nguyễn Phong Phú (SN 1995, cùng trú tại xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ, hiện bỏ trốn khỏi địa phương) trộm xe mô tô hiệu Honda Lead của chị L.T.T. (SN 1990, trú TX.Phú Mỹ). Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn và xử lý sau. (Lê Nguyễn)

Xử lý hành vi chứa mại dâm

Ngày 1/10, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Nương (SN 1974, chỗ ở KP.Long Hiệp, TT.Long Điền, huyện Long Điền) về hành vi chứa mại dâm. Trước đó, Công an TT.Long Điền kiểm tra quán cà phê tại KP.Long Hiệp do Nương làm chủ thì phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi mua bán dâm. (Phước An)