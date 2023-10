AN NINH - TRẬT TỰ 4/10

Cố ý gây thương tích

Ngày 4/10, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại quán cà phê Nắng (thôn Thạch Long, xã Kim Long). Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, Chềnh Sec Cam (SN 1993, trú tại huyện Châu Đức) dùng dao chém chị L.T.B.N. (SN 1992, trú tại huyện Châu Đức) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 4/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma tuý xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang N.Đ.P. (SN 1995, trú tại TP.Vũng Tàu), Đ.V.N. (SN 2003, trú tại tỉnh Kiên Giang) và N.T.V. (SN 2004, trú tại tỉnh Đồng Nai) có hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma tuý, xảy ra tại một nhà nghỉ trong hẻm số 1 (đường Trần Bình Trọng, phường Nguyễn An Ninh). Tang vật thu giữ gồm 1 gói nhỏ nilon được hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (các đối tượng khai là ma tuý đá), 1 ống thủy tinh được uốn thành nỏ bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt. (Lê Nguyễn)

Trộm cắp tài sản

Công an TX.Phú Mỹ vừa ra quyết định khởi tố vụ án tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà ông N.V.T. (SN 1971, trú tại KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ). Tài sản thiệt hại khoảng 4,9 triệu đồng. (Trí Nhân)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 4/10, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo trình bày của bị hại, Phạm Thị Giàu (SN 1990, trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền) đến tiệm gạo tại tổ 1 (ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng), do bà N.T.T. (SN 1986, trú tại huyện Long Điền) làm chủ. Tại đây, bà Giàu nói dối là mua gạo cho mẹ chồng để làm từ thiện, tiền để mẹ chồng trả sau. Do quen biết với mẹ chồng của Giàu, nên bà T. bán 1.500kg gạo cho Giàu với giá 30 triệu đồng. Sau khi nhận gạo, Giàu đem bán cho bà N.T.K.H. (SN 1983, trú tại huyện Long Điền) để lấy 9,6 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Sau khi phát hiện sự việc, bà T. đến Công an xã Phước Hưng trình báo. (Trí Nhân)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 7/7/2023, tại khu vực đối diện số nhà 248B (Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất), Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ 1 xe mô tô hiệu Wave không biển số, số máy: HC08E0179139, số khung: RLHHC080X2Y179067.

Ai là chủ sở hữu xe trên liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.573 hoặc ĐTV Đoàn Ngọc Tân, SĐT: 0382.100.239) để giải quyết.